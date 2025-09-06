„Das Finale soll ein echtes Fest werden“

Am Sonntagvormittag zählt's! Im Salzburger Volksgarten geht es um den Titel in der Tennis-Bundesliga bei den Damen und Herren. Während mit Arabella Koller eine Lokalmatadorin reüssieren will, haben die Hausherren vom STC Team Salzburg Historisches vor.
Nach 44 Jahren könnte der STC am Sonntag (11) im Volksgarten wieder einen Bundesliga-Titel zu Hause einfahren. Gegner im Kampf um die dritte Krone der Klub-Historie ist Mauthausen. Im Einzel bauen die Volksgärtner auf Lukas Neumayer. Der Einsatz seines Gegners Joel Schwärzler ist laut „Krone“-Infos nach intensiven Turniertagen in Tulln aber noch offen.
„Salzburgs größtes Tennis-Event“
Der Radstädter Neumayer feierte am Samstag seinen 23. Geburtstag und könnte sich und sein Team im „Finale dahoam“ nachträglich beschenken. Generell hoffen die Mozartstädter auf eine echte Feier. „Das Finale soll ein Tennis-Fest werden“, sagt Kapitän Valentin Snobe, der sich bei Kaiserwetter Hunderte Zuschauer erwartet. „Schließlich ist es in Salzburg der größte Tennis-Event des Jahres und hat definitiv Turniercharakter“, betont Snobe.
Die Mozartstädter wollen ihre Erfahrungen aus den vergangenen Jahren mit den Salzburg Open nutzen. Das Challenger-Turnier konnte heuer nicht mehr durchgeführt werden. Der STC meint es ernst mit seiner Rolle als Gastgeber. Neben einem Dutzend Mitarbeiter sollen Ballkinder für ein besonderes Flair sorgen. Zudem wurde die gesamte Anlage ab Samstagnachmittag bereits fürs Einschlagen gesperrt. Danach gab es ein gemeinsames Abendessen mit allen Spielern und Betreuern der Final-Mannschaften.
Die Favoritenrolle schieben die Mozartstädter den Gästen aus Oberösterreich zu. Als prominenter Daumendrücker ist den Volksgärtnern etwa Ernst Blanke sicher. Das frühere Tennis-Aushängeschild war schon beim Heim-Titel 1981 dabei und gab auf die Frage nach dem Sieger eine klare Antwort: „STC!“
„Froh, daheim zu sein“
Bei den Damen trägt mit Arabella Koller eine Salzburgerin das Leiberl von Finalist Ried. Für die Großgmainerin ist es die Rückkehr in ihre Heimat. Große Vorfreude herrscht auch bei ihrer Familie und ihren Freunden. „Sie fragen schon immer, wann ich wieder in Salzburg auf dem Platz stehe“, erzählt die 25-Jährige. Die Lokalmatadorin kämpft mit ihrem oberösterreichischen Klub im Bundesliga-Endspiel gegen Weigelsdorf um den „Titel dahoam“.
„Das wäre für mich schon was ganz Besonderes, vor eigenem Anhang und noch dazu vor so vielen Leuten die Meisterschaft zu holen“, sagt die heimatverbundene Salzburgerin. Im vergangenen Jahr verbrachte Koller rund 22 Wochen in Tunesien, wo sie in einem Urlaubsresort in der Küstenstadt Monastir trainierte. „Da ist man dann schon froh, wenn man wieder einmal daheim sein kann“, gibt sie im Gespräch mit der „Krone“ zu.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.