Ab Schulstart neu

Tennengau-Shuttle erhält drittes Fahrzeug

Salzburg
06.09.2025 15:00
Das Tennengau Shuttle im Sommer
Das Tennengau Shuttle im Sommer(Bild: Salzburg Verkehr)

Ab Schulstart, am 8. September 2025, wird die bestehende Linie 452 (Adnet-Wiestal-Gaißau) im Tennengau in eine sogenannte Hybridlinie umgewandelt. Die Schülerrouten bleiben weiter im fixen Fahrplan, während die dazwischenliegenden Zeiträume flexibel als Tennengau Shuttle genutzt werden können.

Buchbar sind diese Fahrten – wie bereits beim bestehenden Shuttle-System – ausschließlich über die Salzburg Verkehr Shuttle-App oder telefonisch. Einen klassischen Linienfahrplan gibt es für diese Zeiten nicht.

Flexibles Angebot nach bewährtem Modell
Das Modell ist bereits aus Goldegg bekannt und hat sich dort bewährt. Nun wird auch im Tennengau die Linie 452 so organisiert, dass sie die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse abdeckt: mittags und nachmittags fix planbare Schülerfahrten, dazwischen flexible Mikro-ÖV-Lösungen.

Mehr Fahrzeugkapazität ohne Mehrkosten
Durch die Umstellung steht ein drittes Fahrzeug zur Verfügung, das prinzipiell im gesamten Tennengau Shuttle-Gebiet eingesetzt werden kann. Damit wird das Angebot erweitert, ohne dass für die Gemeinden zusätzliche Kosten entstehen.

Betriebszeiten im Überblick:

Die Linie 452 fährt als Tennengau Shuttle:

• Montag – Freitag (Schultage): 09:00 – 12:10 Uhr, 15:00 – 16:45 Uhr sowie 17:40 – 20:30 Uhr

• Montag – Freitag (schulfrei): 09:00 – 20:30 Uhr

• Samstag, Sonn- und Feiertags: 07:00 – 19:30 Uhr

Das reguläre Tennengau Shuttle mit den beiden anderen Fahrzeugen ist weiterhin verfügbar:

• Montag – Donnerstag: 06:00 – 22:00 Uhr

• Freitag: 06:00 – 24:00 Uhr

• Samstag, Sonn- und Feiertags: 08:00 – 24:00 Uhr

KlimaTicket auch in den Shuttles gültig
Das Klima-Ticket Salzburg, das Klima-Ticket Österreich sowie die (super) s’cool-card und die myRegio-Feriencard werden im Tennengau Shuttle anerkannt. Auch andere Tickets wie Wochen- oder Streckenkarten ermöglichen die kostenlose Mitfahrt. Es kann auch direkt im Bus ein Ticket erworben werden. Die Bezahlung erfolgt nach der Fahrt direkt bei der Fahrer oder online in der Salzburg Verkehr Shuttle-App. Der Standardpreis für eine Fahrt innerhalb einer Zone beträgt 2,50 Euro.

Die Buchung des Tennengau Shuttles ist rund um die Uhr über die Salzburg Verkehr Shuttle-App oder telefonisch unter +43 662 265500 möglich.

