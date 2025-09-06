Tennengau-Shuttle erhält drittes Fahrzeug

KlimaTicket auch in den Shuttles gültig

Das Klima-Ticket Salzburg, das Klima-Ticket Österreich sowie die (super) s’cool-card und die myRegio-Feriencard werden im Tennengau Shuttle anerkannt. Auch andere Tickets wie Wochen- oder Streckenkarten ermöglichen die kostenlose Mitfahrt. Es kann auch direkt im Bus ein Ticket erworben werden. Die Bezahlung erfolgt nach der Fahrt direkt bei der Fahrer oder online in der Salzburg Verkehr Shuttle-App. Der Standardpreis für eine Fahrt innerhalb einer Zone beträgt 2,50 Euro.