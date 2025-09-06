Tennengau-Shuttle erhält drittes Fahrzeug

Ab Schulstart, am 8. September 2025, wird die bestehende Linie 452 (Adnet-Wiestal-Gaißau) im Tennengau in eine sogenannte Hybridlinie umgewandelt. Die Schülerrouten bleiben weiter im fixen Fahrplan, während die dazwischenliegenden Zeiträume flexibel als Tennengau Shuttle genutzt werden können.
Buchbar sind diese Fahrten – wie bereits beim bestehenden Shuttle-System – ausschließlich über die Salzburg Verkehr Shuttle-App oder telefonisch. Einen klassischen Linienfahrplan gibt es für diese Zeiten nicht.
Flexibles Angebot nach bewährtem Modell
Das Modell ist bereits aus Goldegg bekannt und hat sich dort bewährt. Nun wird auch im Tennengau die Linie 452 so organisiert, dass sie die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse abdeckt: mittags und nachmittags fix planbare Schülerfahrten, dazwischen flexible Mikro-ÖV-Lösungen.
Mehr Fahrzeugkapazität ohne Mehrkosten
Durch die Umstellung steht ein drittes Fahrzeug zur Verfügung, das prinzipiell im gesamten Tennengau Shuttle-Gebiet eingesetzt werden kann. Damit wird das Angebot erweitert, ohne dass für die Gemeinden zusätzliche Kosten entstehen.
Betriebszeiten im Überblick:
Die Linie 452 fährt als Tennengau Shuttle:
• Montag – Freitag (Schultage): 09:00 – 12:10 Uhr, 15:00 – 16:45 Uhr sowie 17:40 – 20:30 Uhr
• Montag – Freitag (schulfrei): 09:00 – 20:30 Uhr
• Samstag, Sonn- und Feiertags: 07:00 – 19:30 Uhr
Das reguläre Tennengau Shuttle mit den beiden anderen Fahrzeugen ist weiterhin verfügbar:
• Montag – Donnerstag: 06:00 – 22:00 Uhr
• Freitag: 06:00 – 24:00 Uhr
• Samstag, Sonn- und Feiertags: 08:00 – 24:00 Uhr
KlimaTicket auch in den Shuttles gültig
Das Klima-Ticket Salzburg, das Klima-Ticket Österreich sowie die (super) s’cool-card und die myRegio-Feriencard werden im Tennengau Shuttle anerkannt. Auch andere Tickets wie Wochen- oder Streckenkarten ermöglichen die kostenlose Mitfahrt. Es kann auch direkt im Bus ein Ticket erworben werden. Die Bezahlung erfolgt nach der Fahrt direkt bei der Fahrer oder online in der Salzburg Verkehr Shuttle-App. Der Standardpreis für eine Fahrt innerhalb einer Zone beträgt 2,50 Euro.
Die Buchung des Tennengau Shuttles ist rund um die Uhr über die Salzburg Verkehr Shuttle-App oder telefonisch unter +43 662 265500 möglich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.