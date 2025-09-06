Vorteilswelt
„Unvergesslich!“

Grünau Dank Austria-Leihgabe zurück in der Spur

Salzburg
06.09.2025 20:47
Traf dreifach: Grünaus Timo Kulterer.
Traf dreifach: Grünaus Timo Kulterer.

Westligist Grünau kehrte Samstag nach zwei Pleiten am Stück zurück in die Spur. Die Flachgauer bezwangen daheim Lustenau mit 6:3. Eine violette Leihgabe sorgte dabei für einen Hattrick.

Wir wollen wir wieder zurück in die Spur“, war unter der Woche in Grünau zu hören. Nach zwei Pleiten am Stück rutschte man in der Westliga ins Mittelfeld ab. Heute gelang der Knaus-Elf aber der Tournaround. Das Duell mit Aufsteiger Lustenau entwickelte sich zu einer irren Tor-Show. Die Flachgauer behielten am Ende mit 6:3 die Oberhand.

Kulterer in Topform! Austria-Leihgabe mit Hattrick
Grund dafür war ein bestens gelaunter Timo Kulterer. Die Austria-Leihgabe erwischte vor den Augen von Viola-Obmann Rettenbacher einen Sahnetag und erzielte einen Hattrick. „Ein unglaubliches Gefühl“, sagte Kulterer. Torreich war es auch für Kuchl in Altach. Die Tennengauer lagen zur Pause mit 0:2 in zurück, gingen am Ende aber als 4:3-Sieger vom Platz.„Es war ein Mentalitätssieg“, freute sich Trainer Hofer im Gespräch mit der „Krone“. Pech hatte hingegen St. Johann. Die Pongauer erhielten erst in der Nachspielzeit per Freistoß das 1:2 gegen Hohenems. Nachbar Bischofshofen kassierte ein klares 0:3 in Dornbirn. Kellerkind Saalfelden bezwang Schlusslicht Lauterach in Unterzahl mit 2:1.

Altach Juniors – Kuchl 3:4 (2:0). Tore: Yabantas (27.), Krstovic (29., 55.); Seidl (48.), Mauberger (49.), Brückler (54.), Nestaval (78.). – Wals-Grünau – Lustenau 6:3 (3:1). Tore: Zikic (40.), Kulterer (41., 45.+2, 63.), Kadrija (53., 94.); Kalkan (42., 74.), Zengin (90.). – Dornbirn – Bischofshofen 3:0 (2:0). Tore: Bösch (19.), Pervan (32.), Herbaly (80.). – St. Johann – Hohenems 1:2 (0:1). Tore: Nagler (40., 90.+4), Fischer (58.). – FC Pinzgau – Lauterach 2:1 (1:0). Tore: Hucko (15., 60.), Erath (67./Elfmeter). Rot: Rechenmacher (65.)

Mathias Funk
Salzburg

