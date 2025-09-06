Grünau Dank Austria-Leihgabe zurück in der Spur

Kulterer in Topform! Austria-Leihgabe mit Hattrick

Grund dafür war ein bestens gelaunter Timo Kulterer. Die Austria-Leihgabe erwischte vor den Augen von Viola-Obmann Rettenbacher einen Sahnetag und erzielte einen Hattrick. „Ein unglaubliches Gefühl“, sagte Kulterer. Torreich war es auch für Kuchl in Altach. Die Tennengauer lagen zur Pause mit 0:2 in zurück, gingen am Ende aber als 4:3-Sieger vom Platz.„Es war ein Mentalitätssieg“, freute sich Trainer Hofer im Gespräch mit der „Krone“. Pech hatte hingegen St. Johann. Die Pongauer erhielten erst in der Nachspielzeit per Freistoß das 1:2 gegen Hohenems. Nachbar Bischofshofen kassierte ein klares 0:3 in Dornbirn. Kellerkind Saalfelden bezwang Schlusslicht Lauterach in Unterzahl mit 2:1.