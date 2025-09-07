80 Meter mit Auto abgestürzt: Lenker (65) tot

Unfallwagen stürzte durch Waldstück

Besonders dramatisch gestaltete sich die Bergung: Wie die Feuerwehr Krispl berichtet, war das Auto durch ein Waldstück gestürzt und nur knapp vor einem Bach zum Stillstand gekommen. 35 Feuerwehrleute kämpften sich durch das unwegsame Gelände – erst nach drei Stunden war der Einsatz beendet und das Wrack abtransportiert.