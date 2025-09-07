80 Meter mit Auto abgestürzt: Lenker (65) tot

Tragischer Unfall im Tennengau (Salzburg): Ein 65-jähriger Einheimischer verlor am Samstagnachmittag in Krispl die Kontrolle über seinen Wagen – und stürzte rund 80 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe.
Passanten wurden auf auffällige Reifenspuren aufmerksam – und machten die schreckliche Entdeckung: das völlig zerstörte Auto, in dem der Lenker bewusstlos eingeklemmt war.
Mann starb noch an Unfallstelle
Mutige Ersthelfer zogen den Mann sofort aus dem Wrack. Doch trotz verzweifelter Reanimationsversuche durch das Rote Kreuz und den Notarzt konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden. Der 65-Jährige starb noch an der Unfallstelle.
Warum der Wagen in einer leichten Linkskurve von der Straße abkam, ist derzeit noch völlig unklar. Hinweise auf eine weitere Unfallbeteiligung gibt es laut Polizei nicht.
Unfallwagen stürzte durch Waldstück
Besonders dramatisch gestaltete sich die Bergung: Wie die Feuerwehr Krispl berichtet, war das Auto durch ein Waldstück gestürzt und nur knapp vor einem Bach zum Stillstand gekommen. 35 Feuerwehrleute kämpften sich durch das unwegsame Gelände – erst nach drei Stunden war der Einsatz beendet und das Wrack abtransportiert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.