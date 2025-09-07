Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mondfinsternis

Himmels-Spektakel: Mondsüchtige sehen heute rot

Salzburg
07.09.2025 17:00
Eine partielle Mondfinsternis über dem Gaisberg 2019
Eine partielle Mondfinsternis über dem Gaisberg 2019(Bild: Markus Tschepp)

Ein seltenes Himmels-Phänomen hat sich für die heutige Nacht angekündigt: eine Mondfinsternis. Das sind die Bedingungen und besten Tipps, um das Spektakel in Salzburg zu erleben.

0 Kommentare

Die dunkle Seite des Mondes ist diejenige, die nicht der Erde zugewandt ist. Doch am Sonntag bleibt auch die andere, die eigentlich hell strahlende Seite, im Finsteren. Denn die Sonnenstrahlen erreichen in der Nacht auf Montag den Mond nicht. Die Erde steht im Weg und wirft einen Schatten auf den Mond – so kommt es zu einer Mondfinsternis.

Wobei es nicht ganz finster bleibt: Die Streuung der Sonnenstrahlen in der Erdatmosphäre färbt den Mond rot. Dank der günstigen Wettervorhersage seien die Bedingungen, die Mondfinsternis von Salzburg aus zu beobachten, bestens, freut sich Helmut Windhager. Der Leiter der Vega Sternwarte des Hauses der Natur rät Himmelsbeobachtern: „Man sollte sich ab 19.30 Uhr positionieren und nach Osten schauen.“ Etwa eineinhalb Stunden werde das Spektakel dauern.

Lesen Sie auch:
Schicken Sie uns Ihre besten Bilder – wie Leserreporter Georg Wastl, der dieses tolle Bild am ...
Ereignis beginnt bald
Wir suchen Ihre besten Mondfinsternis-Fotos!
07.09.2025
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
07.09.2025

Sein Tipp: Weil der Mond sehr niedrig stehe, ergebe das tolle Stimmungsbilder – etwa mit dem Gaisberg oder Kirchentürmen im Vordergrund. Windhager selbst wird auf der Terrasse der Sternwarte versuchen, schöne Fotos zu bekommen. „Unser großes Teleskop ist eher ungeeignet, daher bieten wir keine Führungen an“, sagt Windhager.

Der Blick auf die Mondfinsternis wird auch viele Zuseher auf den Gaisberg locken. Die Salzburger Verkehrsbetriebe bieten daher Sonderfahrten mit der Linie 151 an.

Porträt von Heidi Geyer
Heidi Geyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Elch „Emil“ soll die niederösterreichische Landeshauptstadt verlassen haben. Die Westbahnstrecke ...
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Heute Abend ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis heute Abend ab
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Nach dem Fremdgeh-Skandal sind die Ehen von Ex-CEO Andy Bryon und seiner Personalchefin Kristin ...
Zwei Ehen kaputt
„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
138.853 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
138.731 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
124.707 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1444 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1349 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1141 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf