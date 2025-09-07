Himmels-Spektakel: Mondsüchtige sehen heute rot

Die dunkle Seite des Mondes ist diejenige, die nicht der Erde zugewandt ist. Doch am Sonntag bleibt auch die andere, die eigentlich hell strahlende Seite, im Finsteren. Denn die Sonnenstrahlen erreichen in der Nacht auf Montag den Mond nicht. Die Erde steht im Weg und wirft einen Schatten auf den Mond – so kommt es zu einer Mondfinsternis.