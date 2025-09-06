Vorteilswelt
Traktor hatte Leck

Drei Kilometer lange Ölspur auf Katschberg-Straße

Salzburg
06.09.2025 23:30
Die Floriani bei den Aufräumarbeiten
Die Floriani bei den Aufräumarbeiten(Bild: Freiwillige Feuerwehr Pfarrwerfen)

Eine rund drei Kilometer lange Ölspur sorgte am Samstag für stundenlange Aufräumarbeiten. Ein Traktor hatte das Öl unbemerkt verloren. Nur durch Zufall konnte die Ölspur noch rechtzeitig entdeckt werden, bevor andere Verkehrsteilnehmer dadurch zu Schaden kamen.

0 Kommentare

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Pfarrwerfen zu einer rund drei Kilometer langen Ölspur auf der B99 Katschberg-Straße bei Pöham alarmiert.

Ausgelöst wurde der Einsatz durch einen Traktor, aus dem aufgrund eines technischen Defekts unbemerkt Öl austrat. Ein Feuerwehrkamerad entdeckte die Spur, meldete sie und warnte bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte vorbeikommende Motorradfahrer.

Der Traktor kam etwa drei Kilometer weiter zum Stillstand und wurde dort von der Polizei angetroffen.

Die Feuerwehr Pfarrwerfen sicherte die Strecke mit Warntafeln und begann, die Ölspur von beiden Seiten zu binden. Dafür wurden 225 Kilogramm Ölbindemittel eingesetzt.

Nach etwa zweieinhalb Stunden konnte die Einsatzstelle an die Straßenmeisterei übergeben werden.

