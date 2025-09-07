Wiener dehydriert von Strichkogel geborgen

Am späten Samstagabend musste ein 53-jähriger Wanderer aus Wien in den Salzburger Alpen per Notruf Hilfe anfordern. Der Mann hatte sich beim Abstieg verstiegen und konnte aus eigener Kraft nicht mehr weiter.
Der Mann war am Morgen von der Gablenzerhütte über den Donnerkogelklettersteig zum Gipfel aufgestiegen und hatte seine Tour in Richtung Theodor-Körner-Hütte fortgesetzt.
Nach Erreichen des Strichkogels entschied er sich bei einsetzender Dämmerung, nicht dem markierten Weg zu folgen, sondern über eine unmarkierte Rinne abzusteigen. Im weglosen Gelände kam er jedoch nicht mehr weiter.
Die Bergrettung Annaberg wurde gemeinsam mit der Polizei alarmiert, lokalisierte den Wanderer zügig und brachte ihn mit Unterstützung eines Rettungshubschraubers sicher ins Tal.
Der Mann blieb bis auf eine leichte Dehydrierung und Unterkühlung unverletzt.
