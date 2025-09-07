Vorteilswelt
Bad Vigaun

Prangerschützen feierten Jubiläum samt Samson

Salzburg
07.09.2025 19:00
Er überragte einfach alle: Der Samson aus St. Andrä war beim Festumzug mit dabei.
Er überragte einfach alle: Der Samson aus St. Andrä war beim Festumzug mit dabei.

Das Wochenende stand in Bad Vigaun ganz im Zeichen der Schützen. Mehr als 80 Vereine pilgerten in die beschauliche Tennengauer Gemeinde, um das 400-jährige Bestehen der örtlichen Prangerschützen zu feiern.

Höhepunkt war der Festumzug am Sonntag – der Lungau schickte gar die Samson-Figur samt Zwergen aus St. Andrä als Gratulanten. Musikkapellen spielten auf und Kompanien aus Salzburg, Tirol, der Steiermark und dem benachbarten Bayern und begeisterten die Besucher.

Bis zu zehn Mal pro Jahr rücken die rund 90 aktiven Mitglieder der Historischen Prangerschützen Bad Vigaun aus. „Wir sind bei Feierlichkeiten im Ort sowie außerhalb mit vollem Eifer dabei“, sagt Hauptmann Herbert Wallmann. Durchaus ungewöhnlich: Neben den Historischen Prangerschützen gibt es in Bad Vigaun mit den Festschützen noch eine weitere Kompanie. „Es sind zwei komplett eigenständige Vereine, doch bei den Mitgliedern gibt es teilweise eine Überschneidung“, sagt Wallmann.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
