Prangerschützen feierten Jubiläum samt Samson

Bis zu zehn Mal pro Jahr rücken die rund 90 aktiven Mitglieder der Historischen Prangerschützen Bad Vigaun aus. „Wir sind bei Feierlichkeiten im Ort sowie außerhalb mit vollem Eifer dabei“, sagt Hauptmann Herbert Wallmann. Durchaus ungewöhnlich: Neben den Historischen Prangerschützen gibt es in Bad Vigaun mit den Festschützen noch eine weitere Kompanie. „Es sind zwei komplett eigenständige Vereine, doch bei den Mitgliedern gibt es teilweise eine Überschneidung“, sagt Wallmann.