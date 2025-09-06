Maxglaner Hauptstraße zeigte ihre andere Seite

Das Wetter meinte es am Samstag gut mit den Besuchern des autofreien Tages in Maxglan. Bis in die Abendstunden sorgten über 20 Grad Celsius für angenehme Spätsommer-Stimmung. Perfekt, um die Maxglaner Hauptstraße von einer ganz anderen Seite zu erleben – gänzlich ohne Autos.
Vor den Geschäften boten die jeweiligen Unternehmer ihr ganz eigenes Programm. Unter anderem gab es ein breites Spektrum an kulinarischen Köstlichkeiten, mehrere Spiele-Ecken und Informationsstände, zum Beispiel von den Pfadfindern und der Feuerwehr.
Von einer neuen Seite zeigten sich im Rahmen des Straßenfestes auch die Maxglaner Teufeln und Perchten. Die Mitglieder der Brauchtumsgruppe, die sonst zur Krampuszeit ausrücken, halfen als Ordner beim autofreien Tag aus.
Seit mehr als 20 Jahren gibt es das Straßenfest in dem Salzburger Stadtteil bereits.
