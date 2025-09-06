Maxglaner Hauptstraße zeigte ihre andere Seite

Das Wetter meinte es am Samstag gut mit den Besuchern des autofreien Tages in Maxglan. Bis in die Abendstunden sorgten über 20 Grad Celsius für angenehme Spätsommer-Stimmung. Perfekt, um die Maxglaner Hauptstraße von einer ganz anderen Seite zu erleben – gänzlich ohne Autos.