Messerattacke in Wiener City: 18-Jähriger verletzt

Blutige Szenen mitten in der Innenstadt: In der Nacht auf Samstag kam es am Schwedenplatz zu einer wilden Rangelei zwischen mehreren Personen. Plötzlich ging ein bislang unbekannter Täter auf einen 18-Jährigen los – und verletzte ihn mit einem spitzen Gegenstand!
Der junge Mann war gemeinsam mit einem Freund unterwegs, als er attackiert wurde. Passanten alarmierten sofort die Rettung, die den 18-Jährigen ins Krankenhaus brachte. Laut Ärzten besteht zum Glück keine Lebensgefahr.
Die Hintergründe der brutalen Attacke sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen – vom Täter fehlt bislang jede Spur.
