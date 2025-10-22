Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eishockey – NHL

Crosby löst Lemieux als Punktkönig der Penguins ab

US-Sport
22.10.2025 11:40
Sidney Crosby
Sidney Crosby(Bild: AFP/JUSTIN BERL)

Eishockey-Superstar Sidney Crosby ist der neue Punkte-Rekordsammler der Pittsburgh Penguins!

0 Kommentare

Beim 5:1-Heimsieg gegen die Vancouver Canucks brachte es der 38-Jährige auf seinen insgesamt 1896. Punkt in Partien von „Regular Season“ sowie Playoff in der National Hockey League (NHL) und überholte damit Klub-Legende Mario Lemieux. Crosbys Treffer in der 24. Minute des Spiels war zudem sein 700. Tor. Sein Klub-Kollege Kris Letang hatte mit seinem 600. Assist ebenso etwas zu feiern.

Dritter Karriere-Hattrick für Jack Hughes
Während es für die Penguins der dritte Sieg in Folge war, halten die New Jersey Devils bei bereits fünf en suite. Für ein 5:2 bei den Toronto Maple Leafs zeichnete Jack Hughes mit seinem dritten Karriere-Hattrick hauptverantwortlich.

Entschieden kürzer ist die bisherige NHL-Laufbahn von Matthew Schaefer, der 18-Jährige beeindruckte freilich bei den New York Islanders mit zumindest einem Punkt in jedem seiner ersten NHL-Matches. Beim 4:3 daheim über die San Jose Sharks erzielte der Verteidiger u.a. das Siegestor.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
149.557 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
106.370 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
99.093 mal gelesen
Mehr US-Sport
Eishockey – NHL
Crosby löst Lemieux als Punktkönig der Penguins ab
American Football
„Riesengaudi“! Raimann mit Colts an NFL-Spitze
Basketball
Champion Oklahoma startet mit Thriller-Sieg in NBA
Mysteriöser Fall
Ex-NFL-Ass bei Einbruch erwischt – nun ist er tot!
NHL – Eishockey
Rossi verpasst Sieg der Minnesota Wild bei Rangers

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf