Crosby löst Lemieux als Punktkönig der Penguins ab

Eishockey-Superstar Sidney Crosby ist der neue Punkte-Rekordsammler der Pittsburgh Penguins!
Beim 5:1-Heimsieg gegen die Vancouver Canucks brachte es der 38-Jährige auf seinen insgesamt 1896. Punkt in Partien von „Regular Season“ sowie Playoff in der National Hockey League (NHL) und überholte damit Klub-Legende Mario Lemieux. Crosbys Treffer in der 24. Minute des Spiels war zudem sein 700. Tor. Sein Klub-Kollege Kris Letang hatte mit seinem 600. Assist ebenso etwas zu feiern.
Dritter Karriere-Hattrick für Jack Hughes
Während es für die Penguins der dritte Sieg in Folge war, halten die New Jersey Devils bei bereits fünf en suite. Für ein 5:2 bei den Toronto Maple Leafs zeichnete Jack Hughes mit seinem dritten Karriere-Hattrick hauptverantwortlich.
Entschieden kürzer ist die bisherige NHL-Laufbahn von Matthew Schaefer, der 18-Jährige beeindruckte freilich bei den New York Islanders mit zumindest einem Punkt in jedem seiner ersten NHL-Matches. Beim 4:3 daheim über die San Jose Sharks erzielte der Verteidiger u.a. das Siegestor.
