Crosby löst Lemieux als Punktkönig der Penguins ab

Beim 5:1-Heimsieg gegen die Vancouver Canucks brachte es der 38-Jährige auf seinen insgesamt 1896. Punkt in Partien von „Regular Season“ sowie Playoff in der National Hockey League (NHL) und überholte damit Klub-Legende Mario Lemieux. Crosbys Treffer in der 24. Minute des Spiels war zudem sein 700. Tor. Sein Klub-Kollege Kris Letang hatte mit seinem 600. Assist ebenso etwas zu feiern.