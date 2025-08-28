Bergretter brachten verletzte Wanderin ins Tal

Einen schwierigen Bergrettungseinsatz haben die Bergretter in Krimml hinter sich: Donnerstagvormittag war eine Niederländerin bei einer hochalpinen Wanderung von der Zittauerhütte zum Krimmler Tauernhaus gestürzt. Ein Helikopterflug war anfangs wetterbedingt nicht möglich. Letztlich gelang die Bergung der Verletzten.
Ein Begleiter der Frau hatte nach dem Sturz der 64-Jährigen den Notruf getätigt. Aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse konnte der Rettungshelikopter nicht bis zur Verunglückten fliegen. Deshalb wurden Einsatzkräfte der Bergrettung Gerlos und Krimml in der Nähe des Unfallbereiches abgesetzt. Von dort aus erreichten sie die Verletzte.
Erfolgreiche Bergung
Letztlich gelang es einer Besatzung eines Polizeihubschraubers, durch die Unterstützung der Bergretter, die 64-Jährige zu bergen, und sicher ins Krankenhaus nach Mittersill zu bringen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.