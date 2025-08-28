Bergretter brachten verletzte Wanderin ins Tal

Ein Begleiter der Frau hatte nach dem Sturz der 64-Jährigen den Notruf getätigt. Aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse konnte der Rettungshelikopter nicht bis zur Verunglückten fliegen. Deshalb wurden Einsatzkräfte der Bergrettung Gerlos und Krimml in der Nähe des Unfallbereiches abgesetzt. Von dort aus erreichten sie die Verletzte.