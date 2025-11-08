Countdown zum Winderwunder am Neusiedler See

Von 22. November bis 4. Jänner 2026 verwandelt sich die Seebühne Mörbisch – heuer erstmals gemeinsam mit dem Seebad – in eine märchenhafte Erlebniswelt voller Licht, Klang und Emotion. Der Eintrittspreis kann auf die „Starnacht am Neusiedler See“ gutgeschrieben werden. Und umgekehrt.
Herzstück des spektakulären Erlebnisses am Neusiedler See ist die größte Weihnachtskrippe der Welt, geschaffen vom international renommierten Bühnenbildner Manfred Waba. Sie wird mit modernster Licht- und Projektionstechnik zum Leben erweckt – jede Stunde in einer neuen, multimedialen Show, die traditionelle Weihnachtsmotive mit emotionaler Musik und eindrucksvollen Bildwelten verbindet. So wird die Weihnachtsgeschichte zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.
Das Winterwunder Mörbisch 2025/26 wächst deutlich: Ein neu gestalteter Eingangsbereich, erweiterte Erlebniszonen, ein größeres Kinderprogramm und mehr Gastronomie sorgen für noch mehr Magie. Besonders stimmungsvoll wird es bei den Programmhöhepunkten: Den Auftakt macht am 22. November das Konzert der Edlseer, gefolgt vom Auftritt des Burgenländischen Kinderchors am 12. Dezember, dem legendären Coca-Cola Weihnachtstruck am 13. Dezember und einem Familienabend mit Thomas Brezina am 20. Dezember.
Die Anreise ist entspannt: Der Blaguss-Shuttle bringt die Besucher jedes Wochenende bequem von Wien nach Mörbisch und zurück, und der kostenlose Christkindl-Express verbindet die schönsten Adventmärkte der Region miteinander.
Infos und Tickets: www.winterwunder.at
Einzigartige Kooperation zwischen Winter und Sommer
Im Rahmen einer Kooperation zwischen IP Media, Veranstalter der „Starnacht am Neusiedler See“, und Burgenland Tourismus, Veranstalter des „Winterwunder Mörbisch“, profitieren beide Events von besonderen Vorteilen. Jedes Starnacht-Online-Ticket beinhaltet einen 100%-Rabattcode für ein Winterwunder-Tagesticket (Erwachsene) und ermöglicht damit kostenlosen Eintritt zum Winterwunder 2025/2026. Im Gegenzug erhalten alle Winterwunder-Gäste mit ihrem Online-Ticket einen Rabattcode im Wert von 19 Euro für die Starnacht 2026. Das entspricht dem Preis eines Winterwunder-Tagestickets für Erwachsene.
