Countdown zum Winderwunder am Neusiedler See

Einzigartige Kooperation zwischen Winter und Sommer

Im Rahmen einer Kooperation zwischen IP Media, Veranstalter der „Starnacht am Neusiedler See“, und Burgenland Tourismus, Veranstalter des „Winterwunder Mörbisch“, profitieren beide Events von besonderen Vorteilen. Jedes Starnacht-Online-Ticket beinhaltet einen 100%-Rabattcode für ein Winterwunder-Tagesticket (Erwachsene) und ermöglicht damit kostenlosen Eintritt zum Winterwunder 2025/2026. Im Gegenzug erhalten alle Winterwunder-Gäste mit ihrem Online-Ticket einen Rabattcode im Wert von 19 Euro für die Starnacht 2026. Das entspricht dem Preis eines Winterwunder-Tagestickets für Erwachsene.