Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lichterspektakel

Countdown zum Winderwunder am Neusiedler See

Burgenland
08.11.2025 11:00
Die größte Weihnachtskrippe der Welt zieht auch heuer die Familien in den Bann und sorgt für ...
Die größte Weihnachtskrippe der Welt zieht auch heuer die Familien in den Bann und sorgt für leuchtende Kinderaugen.(Bild: Burgenland Tourismus/Csaky)

Von 22. November bis 4. Jänner 2026 verwandelt sich die Seebühne Mörbisch – heuer erstmals gemeinsam mit dem Seebad – in eine märchenhafte Erlebniswelt voller Licht, Klang und Emotion. Der Eintrittspreis kann auf die „Starnacht am Neusiedler See“ gutgeschrieben werden. Und umgekehrt.

0 Kommentare

Herzstück des spektakulären Erlebnisses am Neusiedler See ist die größte Weihnachtskrippe der Welt, geschaffen vom international renommierten Bühnenbildner Manfred Waba. Sie wird mit modernster Licht- und Projektionstechnik zum Leben erweckt – jede Stunde in einer neuen, multimedialen Show, die traditionelle Weihnachtsmotive mit emotionaler Musik und eindrucksvollen Bildwelten verbindet. So wird die Weihnachtsgeschichte zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.

Das Winterwunder ist bis 4. Jänner 2026 zu bestaunen. Für das beeindruckende Bühnenbild ist ...
Das Winterwunder ist bis 4. Jänner 2026 zu bestaunen. Für das beeindruckende Bühnenbild ist Manfred Waba verantwortlich.(Bild: Burgenland Tourismus/Claudia Schlager)

Das Winterwunder Mörbisch 2025/26 wächst deutlich: Ein neu gestalteter Eingangsbereich, erweiterte Erlebniszonen, ein größeres Kinderprogramm und mehr Gastronomie sorgen für noch mehr Magie. Besonders stimmungsvoll wird es bei den Programmhöhepunkten: Den Auftakt macht am 22. November das Konzert der Edlseer, gefolgt vom Auftritt des Burgenländischen Kinderchors am 12. Dezember, dem legendären Coca-Cola Weihnachtstruck am 13. Dezember und einem Familienabend mit Thomas Brezina am 20. Dezember.

Die Anreise ist entspannt: Der Blaguss-Shuttle bringt die Besucher jedes Wochenende bequem von Wien nach Mörbisch und zurück, und der kostenlose Christkindl-Express verbindet die schönsten Adventmärkte der Region miteinander.

Infos und Tickets: www.winterwunder.at

Auch der Eingangsbereich wird neu gestaltet. Noch mehr Tiere, noch mehr Lichter!
Auch der Eingangsbereich wird neu gestaltet. Noch mehr Tiere, noch mehr Lichter!(Bild: Burgenland Tourismus/Csaky)

Einzigartige Kooperation zwischen Winter und Sommer
Im Rahmen einer Kooperation zwischen IP Media, Veranstalter der „Starnacht am Neusiedler See“, und Burgenland Tourismus, Veranstalter des „Winterwunder Mörbisch“, profitieren beide Events von besonderen Vorteilen. Jedes Starnacht-Online-Ticket beinhaltet einen 100%-Rabattcode für ein Winterwunder-Tagesticket (Erwachsene) und ermöglicht damit kostenlosen Eintritt zum Winterwunder 2025/2026. Im Gegenzug erhalten alle Winterwunder-Gäste mit ihrem Online-Ticket einen Rabattcode im Wert von 19 Euro für die Starnacht 2026. Das entspricht dem Preis eines Winterwunder-Tagestickets für Erwachsene.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
6° / 12°
Symbol stark bewölkt
Güssing
5° / 12°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
5° / 12°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
5° / 11°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
7° / 12°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
157.023 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
113.797 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
99.441 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Burgenland
Stoff für Filmdrama
Der tiefe Fall des kühnen Schlaininger Burgherrn
Wirtshaus zum 3. Tage
Ein Lokal, drei Köche, drei Gansl-Variationen
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Brandopfer schikaniert
Feuer-Drama: „Mobbing soll ein Ende haben!“
Mehr Unfälle
Polizei kontrolliert verstärkt E-Scooter-Fahrer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf