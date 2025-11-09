Doskozil: „Ich weiß, was ich dem Land schulde“

Er war nie wirklich weg, aber jetzt ist er wieder im Burgenland. Nach seiner zehnten Kehlkopf-Operation meldet sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil offiziell zurück. Dankbar, gefasst und mit einer klaren Botschaft: „Das Burgenland kann sich auf eines verlassen – auf sich selbst.“ In den Tagen nach der Operation habe er, so Doskozil, bewusst innegehalten. Der bevorstehende Landesfeiertag habe ihn zum Nachdenken gebracht – über Gesundheit, Familie und Zusammenhalt.