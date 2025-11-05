Vorteilswelt
Flughafen Innsbruck

„Gefährliche Schieflage durch Millionenrabatt“

Tirol
05.11.2025 06:00
Der Airport Innsbruck bemüht sich um zwei wichtige Verbindungen: Wien und Frankfurt
Der Airport Innsbruck bemüht sich um zwei wichtige Verbindungen: Wien und Frankfurt(Bild: Birbaumer Christof)

Freiheitliche Wirtschaft warnt vor „gefährlicher Schieflage in der Standortpolitik“ durch millionenschwere Zugeständnisse an eine Fluglinie. Sie hat einen alternativen Vorschlag. 

Die Freiheitliche Wirtschaft Tirol (FW) warnt angesichts des jüngsten „Krone“-Berichts über millionenschwere Zugeständnisse des Flughafens Innsbruck an die AUA vor einer gefährlichen Schieflage in der Standortpolitik. „Es ist nicht akzeptabel, dass der Flughafen Innsbruck auf knapp 10 Millionen Euro verzichtet, nur um die Wien- und Frankfurt-Verbindungen wiederzubeleben. Diese Strecken sind für die exportorientierte Tiroler Wirtschaft systemrelevant – aber die Lösung darf nicht darin bestehen, dass Tiroler Wirtschaft und Steuerzahler indirekt die Versäumnisse der Bundespolitik und der AUA-Strategie finanzieren“, betont FW-Landesobfrau LA Evelyn Achhorner.

Zitat Icon

Es kann nicht sein, dass die Tiroler Wirtschaftskammer und der Flughafen Millionen in die Hand nehmen müssen, während der Bund durch hohe Abgaben und fehlende Standortpolitik die Wettbewerbsfähigkeit schwächt.

FP-LA Evelyn Achhorner

Generelle Abgabensenkung 
Sie plädiert für eine Abschaffung oder zumindest deutliche Reduktion der Flugabgaben. „Nur durch strukturelle Entlastungen schaffen wir faire Rahmenbedingungen für alle Airlines und sichern den Standort Innsbruck nachhaltig“, betont Achhorner. Deshalb setze man im am Mittwoch tagenden Wirtschaftsparlament ein klares Signal: „Standortpolitik braucht Abgabensenkung statt teurer Sonderrabatte“, erklärt Achhorner.

Lesen Sie auch:
Die AUA-Frühmaschine aus Wien Dienstagmorgen im Landeanflug auf Innsbruck.
Deal mit der AUA
So will Airport Innsbruck wichtige Strecken retten
04.11.2025
24 Städte im Angebot
Airport Innsbruck startet mit Winterflugplan durch
29.09.2025
Flughafen Innsbruck
Frankfurt-Manko, aber Gewinn wurde verdoppelt
15.07.2025

Landesregierung soll Druck machen
Die Verantwortung dafür liege bei Land und Bund: „Wir fordern deshalb die Landesregierung auf, unverzüglich in Wien Druck zu machen, um faire Rahmenbedingungen für Regionalflughäfen zu schaffen.“ 

Philipp Neuner
Philipp Neuner
