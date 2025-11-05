„Gefährliche Schieflage durch Millionenrabatt“

Die Freiheitliche Wirtschaft Tirol (FW) warnt angesichts des jüngsten „Krone“-Berichts über millionenschwere Zugeständnisse des Flughafens Innsbruck an die AUA vor einer gefährlichen Schieflage in der Standortpolitik. „Es ist nicht akzeptabel, dass der Flughafen Innsbruck auf knapp 10 Millionen Euro verzichtet, nur um die Wien- und Frankfurt-Verbindungen wiederzubeleben. Diese Strecken sind für die exportorientierte Tiroler Wirtschaft systemrelevant – aber die Lösung darf nicht darin bestehen, dass Tiroler Wirtschaft und Steuerzahler indirekt die Versäumnisse der Bundespolitik und der AUA-Strategie finanzieren“, betont FW-Landesobfrau LA Evelyn Achhorner.