2-4-6! Der Code, der uns das WM-Tor knackt

Maschinen anwerfen!

Insgesamt brachte der Teamchef seit Beginn der Quali im Juni 28 Spieler zum Einsatz. Das Team wird sich ab 10. November in Paphos und somit auf zypriotischem Boden, wo es zuletzt bis zu 30 Grad hatte, auf den Showdown vorbereiten: „Von daher ist es gut, dass wir die ganze Woche Zeit haben, uns auf die Bedingungen einzustellen. Wir müssen die Tage dazu nutzen, dass die Maschinen wieder angeworfen werden. Denn uns erwarten zwei Matches mit hoher Intensität.“