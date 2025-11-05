„Im Fußball gewinnt aber nicht immer der Favorit!“

Sommer 2020. Andreas Schicker hatte seinen Job als Sportchef angetreten. Sein erster Transfer: Jon Gorenc Stankovic. Der Slowene entpuppte sich als Volltreffer. Sportlich wie menschlich. Heute ist der Mittelfeld-Abräumer einer der Anführer der Schwarzen. „Jon redet nicht viel. Aber wenn er was sagt, hören alle zu“, meinte Schicker einmal.