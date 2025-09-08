Cafe Central schließt vorübergehend seine Pforten

Das Cafe Central wird im kommenden Jahr seine Pforten schließen – aber nur vorübergehend, denn das traditionsreiche Kaffeehaus in der Wiener Innenstadt wird modernisiert.
Im Frühling 2026 werden in der Herrengasse 14 statt der Stammgäste und der Touristen die Bauarbeiter anrücken und mit den Sanierungsarbeiten beginnen. Die legendäre Lokalität braucht eine Erfrischungskur und wird umfassend modernisiert.
Der Betreiber des Cafes kann aber mit einer Ausweichmöglichkeit aufwarten – und diese findet sich nicht weit von der Herrengasse entfernt, nämlich auf der Freyung und trägt den Namen Decentral.
Das Decentral ist im noblen Palais Harrach untergebracht, verfügt über einen Schanigarten und ist bereits jetzt geöffnet. Für Geschäftsführer Kay Fröhlich bleibt mit der Eröffnung des Decentral „die Tradtition des Cafe Central lebendig“.
Zu welchem Datum genau die Arbeiten im kommenden Frühjahr beginnen werden, ist noch nicht bekannt, ebenso wenig wie lange sie dauern werden.
Treffpunkt von Touristen, Einheimischen und Geistesgrößen
Das legendäre Kaffeehaus in Wien existiert seit 1876. Seit damals ist es nicht nur bei Touristen und Wienern beliebt, sondern galt und gilt auch als Treffpunkt für Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle.
