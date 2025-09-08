Vorteilswelt
Der Druck steigt

„Enttäuschend!“ Jetzt übt sogar Wolff schon Kritik

Formel 1
08.09.2025 13:17
Jetzt übt auch Teamchef Toto Wolff Kritik an Kimi Antonelli!
Jetzt übt auch Teamchef Toto Wolff Kritik an Kimi Antonelli!(Bild: AFP/APA/FADEL SENNA)

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat nach dem Rennwochenende in Monza heftig Kritik an Kimi Antonelli geübt. „Enttäuschend!“, lautet das Fazit des Österreichers, der den Rookie aber weiterhin in Schutz nimmt. Allerdings müsse der Italiener dringend „Ballast“ loswerden. Der Druck auf das „Wunderkind“ steigt jedenfalls. 

0 Kommentare

Bisher sparte Wolff mit Kritik an Antonelli, doch ein weiteres Wochenende, an dem der junge Italiener die Erwartungen nicht erfüllen konnte, führte nun zu einer härteren Wortwahl des Teamchefs: „Enttäuschend dieses Wochenende. Enttäuschend. Man kann das Auto nicht ins Kiesbett setzen und erwarten, vorne zu sein. Das gesamte Rennen war enttäuschend.“ 

Lesen Sie auch:
Max Verstappen (links) feiert mit Helmut Marko seinen Sieg in Monza. 
Nach Sieg in Monza
Kehrtwende? Verstappen und Marko reden Klartext
08.09.2025
Historisches Rennen
Marko: „Eine unglaubliche Machtdemonstration“
07.09.2025

Während Teamkollege George Russell wenigstens den fünften Rang eroberte, war das Heimspiel in Monza für Antonelli ein weiterer Tiefpunkt. Schon im Training landete der Italiener im Kies – das Rennen beendete er als Neunter immerhin noch in den Punkten – für die Ansprüche des Rennstalls aber viel zu wenig. 

Nächste Chance in Baku
Zumal der 19-Jährige nach einem starken Saisonbeginn zuletzt sechs Rennwochenenden zum Vergessen erlebte. „Er ist ein großartiger Fahrer. Er hat diese unglaubliche Fähigkeit und natürliche Begabung. Er ist ein Rennfahrer. Es ist alles da. Aber wir müssen den Ballast loswerden“, forderte Wolff deshalb nach dem Rennen. 

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Die nächste Bewährungsprobe gibt es in zwei Wochen in Aserbaidschan. Der Druck wächst jedenfalls weiter – mal sehen, ob Antonelli wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden kann ... 

Porträt von krone Sport
krone Sport
