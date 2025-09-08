„Enttäuschend!“ Jetzt übt sogar Wolff schon Kritik

Bisher sparte Wolff mit Kritik an Antonelli, doch ein weiteres Wochenende, an dem der junge Italiener die Erwartungen nicht erfüllen konnte, führte nun zu einer härteren Wortwahl des Teamchefs: „Enttäuschend dieses Wochenende. Enttäuschend. Man kann das Auto nicht ins Kiesbett setzen und erwarten, vorne zu sein. Das gesamte Rennen war enttäuschend.“