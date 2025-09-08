Deutschland: Mann vier Tage in Lift eingesperrt

Seinen Rettern dankbar

Ende August war der Mann wieder zu Hause und lud seine Retter zum Dank auf einen Kaffee ein. Da er schnelle Autos möge, sei er nie ein großer Freund der Polizei gewesen, erzählte er, „aber in diesem Moment habe ich mich so gefreut, die Stimme eines Polizisten zu hören“. Die Polizei postete einen Beitrag zu dem Vorfall auf Instagram und schrieb dazu: „Polizeifreund oder nicht, wir sind für euch alle da.“