An den Kopf werfen | Beim Heurigen

Beim Heurigen. Man kann diese Treffen als Mauscheleien sehen. Aber man weiß auch, dass sie entscheidend für das Wohlergehen und den Wohlstand im Land waren. Diese Gesprächskultur ist längst verloren gegangen. Statt zu versuchen, konstruktiv zu einem Ergebnis zum Wohle der Österreicher zu kommen, gräbt man sich heutzutage lieber in seiner Position ein und bewegt sich keinen Millimeter. Zwischen Ärzten und Krankenkassen passiert seit vielen Monaten genau das. Sie redeten längst nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander – und das meist mit spitzer Zunge. Wen wundert es, wenn die Positionen da immer weiter auseinanderdrifteten. Auf Vermittlung des steirischen Gesundheitslandesrates Karlheinz Kornhäusl, des aktuellen Vorsitzenden der Gesundheitslandesrätekonferenz, trafen sich die Streithähne von der Sozialversicherung und der Ärztekammer nun endlich. Und wie man hört: Es geht auch etwas weiter! Ein Treffen beim Heurigen: Das kann ein Befreiungsschlag sein.