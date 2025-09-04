An den Kopf werfen | Beim Heurigen

An den Kopf werfen. Viele Jahrzehnte lang herrschte in Österreich sozialer Frieden: Nach dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg war man mit voller Kraft auf inneren Frieden im zerstörten Land bedacht. Die Schwarzen bildeten mit den Roten eine Regierung. Die schwarze Wirtschaft setzte sich mit den roten Arbeitnehmervertretern zusammen – und das passierte nicht selten beim Heurigen, im Wirtshaus-Hinterstüberl oder an der einst legendären „Milchbar“ im Parlament. An diesen Tischen, an diesen Tresen warf man sich alles Mögliche an die Köpfe. Aber man ließ auch die Köpfe rauchen und fand zu Kompromissen.
Beim Heurigen. Man kann diese Treffen als Mauscheleien sehen. Aber man weiß auch, dass sie entscheidend für das Wohlergehen und den Wohlstand im Land waren. Diese Gesprächskultur ist längst verloren gegangen. Statt zu versuchen, konstruktiv zu einem Ergebnis zum Wohle der Österreicher zu kommen, gräbt man sich heutzutage lieber in seiner Position ein und bewegt sich keinen Millimeter. Zwischen Ärzten und Krankenkassen passiert seit vielen Monaten genau das. Sie redeten längst nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander – und das meist mit spitzer Zunge. Wen wundert es, wenn die Positionen da immer weiter auseinanderdrifteten. Auf Vermittlung des steirischen Gesundheitslandesrates Karlheinz Kornhäusl, des aktuellen Vorsitzenden der Gesundheitslandesrätekonferenz, trafen sich die Streithähne von der Sozialversicherung und der Ärztekammer nun endlich. Und wie man hört: Es geht auch etwas weiter! Ein Treffen beim Heurigen: Das kann ein Befreiungsschlag sein.
Kommen Sie gut durch den Freitag!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.