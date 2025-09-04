Das bietet Klagenfurts Herbstmesse 2025

Wer vor hat sich ein neues Heim zu errichten oder neu zu gestalten, sollte bei der Herbstmesse unbedingt vorbeischauen. Die neusten, energieeffizientesten Lösungen für Neubau, Sanierung und Renovierung stehen dabei im Fokus – Experten beraten und informieren. Und auch in Sache Einrichtung können sich Besucher austoben. Egal ob Teppiche, Betten, neue Ideen für die Wohnraumgestaltung, Saunen, Infrarotkabinen, man kommt bei den Ausstellern vorbei.