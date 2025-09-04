Das bietet Klagenfurts Herbstmesse 2025

Am 10. September öffnet die Herbstmesse in Klagenfurt wieder ihre Tore. Im Fokus: Bauen, Mode, Shopping, GMX-Show, Kochen und Spaß. Besucher erwarten ereignisreiche fünf Tage mit verschiedensten Programmpunkten.
500 Aussteller sind am Messegelände mit dabei, präsentieren und verkaufen zahlreiche Produkte für Haushalt, Gesundheit und Alltag. So ist der traditionelle Messemarkt ein lebendiges Zentrum, neue Dinge zu entdecken und auch auszuprobieren.
Mit der Herbstmesse jährt sich zudem die spektakuläre BMX-Show mit den waghalsigen Sprüngen und spektakulären Tricks der Zweirad-Profis. Doch nicht nur sie, sondern auch Besucher können auf einem aufblasbaren Hindernisparcours wetteifern.
Wer vor hat sich ein neues Heim zu errichten oder neu zu gestalten, sollte bei der Herbstmesse unbedingt vorbeischauen. Die neusten, energieeffizientesten Lösungen für Neubau, Sanierung und Renovierung stehen dabei im Fokus – Experten beraten und informieren. Und auch in Sache Einrichtung können sich Besucher austoben. Egal ob Teppiche, Betten, neue Ideen für die Wohnraumgestaltung, Saunen, Infrarotkabinen, man kommt bei den Ausstellern vorbei.
Die aktuellsten Trends in der Mode sei es für den Alltag auf der Straße oder eben angesagte Abendmode – sie werden auf der Modeshow präsentiert. Schmackhaft wird es in Messehalle 4, wo TV-Koch Marco Krainer am Werk ist. Live zaubert er in der offenen Showküche täglich mit Gastköchen verschiedenste Gerichte – natürlich auch zum Verkosten. Gleich daneben präsentieren heimische Produzenten ihre Köstlichkeiten.
Besonders der Gaudepark, heuer mit neuen Fahrgeschäften ist sehr beliebt und am 10. September findet der Familientag am Messeareal statt. Genauere Informationen zu Herbstmesse gibt es online.
Kommentare
