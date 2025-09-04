Vorteilswelt
Viele Attraktionen

Das bietet Klagenfurts Herbstmesse 2025

Kärnten
04.09.2025 21:00
Auch heuer gibt es auf der Herbstmesse so einiges zu erleben.
Auch heuer gibt es auf der Herbstmesse so einiges zu erleben.(Bild: Kärntner Messen)

Am 10. September öffnet die Herbstmesse in Klagenfurt wieder ihre Tore. Im Fokus: Bauen, Mode, Shopping, GMX-Show, Kochen und Spaß. Besucher erwarten ereignisreiche fünf Tage mit verschiedensten Programmpunkten.

0 Kommentare

500 Aussteller sind am Messegelände mit dabei, präsentieren und verkaufen zahlreiche Produkte für Haushalt, Gesundheit und Alltag. So ist der traditionelle Messemarkt ein lebendiges Zentrum, neue Dinge zu entdecken und auch auszuprobieren.

Mit der Herbstmesse jährt sich zudem die spektakuläre BMX-Show mit den waghalsigen Sprüngen und spektakulären Tricks der Zweirad-Profis. Doch nicht nur sie, sondern auch Besucher können auf einem aufblasbaren Hindernisparcours wetteifern.

Wer vor hat sich ein neues Heim zu errichten oder neu zu gestalten, sollte bei der Herbstmesse unbedingt vorbeischauen. Die neusten, energieeffizientesten Lösungen für Neubau, Sanierung und Renovierung stehen dabei im Fokus – Experten beraten und informieren. Und auch in Sache Einrichtung können sich Besucher austoben. Egal ob Teppiche, Betten, neue Ideen für die Wohnraumgestaltung, Saunen, Infrarotkabinen, man kommt bei den Ausstellern vorbei.

Herbstmesse Klagenfurt 2025

  • Tageseintritt Erwachsene: 8 Euro, Jugendliche (15 – 19 Jahre), Präsenzdiener, Studenten, Behinderte: 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre und Senioren: frei; weitere Angebote mit Schülern, Famlien etc: online
  • Fünf Schwerpunkte: Baumesse mit Ökobau, Fall in Love“ – Lifestyle, Fashion & Entertainment, Alpen-Adria-Kulinarik, Wohnen, Design & mehr, Rund ums Haus
  • Von Mittwoch, 10. September, bis Sonntag, 14. September, jeweils von 9 bis 18 Uhr

Die aktuellsten Trends in der Mode sei es für den Alltag auf der Straße oder eben angesagte Abendmode – sie werden auf der Modeshow präsentiert. Schmackhaft wird es in Messehalle 4, wo TV-Koch Marco Krainer am Werk ist. Live zaubert er in der offenen Showküche täglich mit Gastköchen verschiedenste Gerichte – natürlich auch zum Verkosten. Gleich daneben präsentieren heimische Produzenten ihre Köstlichkeiten.

Besonders der Gaudepark, heuer mit neuen Fahrgeschäften ist sehr beliebt und am 10. September findet der Familientag am Messeareal statt. Genauere Informationen zu Herbstmesse gibt es online.

Kärnten

Viele Attraktionen
Das bietet Klagenfurts Herbstmesse 2025
Kärntner Zentralraum
Wirtschaftskammer legt Bezirksstellen zusammen
Bangt um seine Zukunft
Nach Hitzekollaps braucht Kicker einen Herztest
Besitzer verzweifelt
Angsthündin „Luna“ wird seit Tagen vermisst
Mysteriöse Umstände
Rätsel um betrunkenen und verletzten Mann in Lienz
