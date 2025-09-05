Nach Imbiss-Brand: Polizei nimmt 61-Jährigen fest

Aufgestochene Reifen, Stinkbomben

Die Polizei hatte sofort die Ermittlungen aufgenommen, im Zuge derer sich herausstellte, dass der Imbiss bereits im vergangenen Jahr zweimal Opfer von Vandalenakten geworden war. Reifen von Firmenautos wurden im November und Dezember aufgestochen und Stinkbomben in das Lokal geworfen.