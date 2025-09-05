Nach Imbiss-Brand: Polizei nimmt 61-Jährigen fest

Einen Schaden im sechsstelligen Eurobereich hatte der Brand in einem Imbiss-Lokal in Baden (Niederösterreich) verursacht. Knapp sechs Monate danach hat die Polizei den mutmaßlichen Feuerteufel festgenommen – den Ex-Freund (61) einer Mitarbeiterin.
25 Feuerwehrleute waren am Abend des 10. März gefordert, um das in Vollbrand stehende Gebäude zu löschen. Schon damals war rasch klar, dass das Feuer im Bereich des Altspeiseöl-Tanks ausgebrochen war – Spürhunde hatten dort „angeschlagen“.
Aufgestochene Reifen, Stinkbomben
Die Polizei hatte sofort die Ermittlungen aufgenommen, im Zuge derer sich herausstellte, dass der Imbiss bereits im vergangenen Jahr zweimal Opfer von Vandalenakten geworden war. Reifen von Firmenautos wurden im November und Dezember aufgestochen und Stinkbomben in das Lokal geworfen.
Die Erhebungen führten die Beamten schließlich zu einem 61-Jährigen, einem Ex-Freund einer Mitarbeiterin aus Wien. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht. Er zeigt sich nicht geständig.
