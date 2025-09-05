Geschäftsmann vermacht Neymar gesamtes Vermögen

Ein 31-jähriger Geschäftsmann im Bundesstaat Rio Grande do Sul (Bra) hat ein Testament notariell beglaubigt, in dem er den Stürmer als Erben seines Vermögens einsetzt. Laut Medienberichten umfasst das Eigentum des Unternehmers Immobilien, Aktien und Investitionen mit einem Gesamtwert von über einer Milliarde Euro. „Ich habe viel Verleumdung ertragen müssen. Neymars Geschichte erinnert mich an meine eigene“, so der kinderlose Gönner, der wohl gesundheitlich angeschlagen ist.