Über eine Milliarde €

Geschäftsmann vermacht Neymar gesamtes Vermögen

Fußball International
05.09.2025 12:52
Unerwarteter Geldregen für Neymar
Unerwarteter Geldregen für Neymar(Bild: AFP/NELSON ALMEIDA)

Über eine Milliarde Euro für Neymar! Ein brasilianischer Geschäftsmann überschreibt dem Superstar offenbar sein gesamtes Vermögen.

Dass Neymar (33) ohnehin im Geld schwimmt, ist kein Geheimnis. Alleine während seiner zwei glücklosen Jahre in Saudi Arabien verdiente er 300 Millionen Euro. Nun gibt’s für den Santos-Star den nächsten Geldsegen. Für den er noch weniger leisten musste, als einst für Al Hilal (sieben Einsätze, ein Tor).

Ein 31-jähriger Geschäftsmann im Bundesstaat Rio Grande do Sul (Bra) hat ein Testament notariell beglaubigt, in dem er den Stürmer als Erben seines Vermögens einsetzt. Laut Medienberichten umfasst das Eigentum des Unternehmers Immobilien, Aktien und Investitionen mit einem Gesamtwert von über einer Milliarde Euro. „Ich habe viel Verleumdung ertragen müssen. Neymars Geschichte erinnert mich an meine eigene“, so der kinderlose Gönner, der wohl gesundheitlich angeschlagen ist. 

Ancelotti strich Stürmer zuletzt aus Kader
Neymar hat offenbar noch keine Infos zum Nachlass erhalten. Sportlich läuft’s für ihn gar rund. Mit Santos steckt er im Abstiegskampf. Zudem verzichtete Brasilien-Coach Carlo Ancelotti beim 3:0 gegen Chile gänzlich auf den Ballkünstler. Der Grund: mangelnde Fitness.

Christopher Thor
Folgen Sie uns auf