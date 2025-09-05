Das Hotel Obir erstrahlt wieder im neuen Glanz

Wohnen in den alten Hotelzimmern

Seit einem Jahr wird nun im Herzen des einzigen Kärntner Kur- und Luftkurortes auf Hochtouren gearbeitet. Mehr als 20 Jahre hat das Hotel leer gestanden. „Zuletzt wurde es im Jahr 2013 mit dem Kulturprojekt ,Hotel Obir Reception’ bestückt. In jedem Zimmer hat ein Künstler Quartier bezogen und ausgestellt“, so Piroutz. Sogar die denkmalgeschützten Blumentröge sind noch so wie anno dazumal. „Die Bäume wachsen immer noch darin. Der Fassadenfarbton schmiegt sich an die Natur an, die den Ort umringt.“ Aus 48 Hotelzimmern wurden 16 barrierefreie Wohnungen auf vier Etagen – modern mit Blick ins Grüne, direkt auf die Bäume. Sprecher Gerhard Visotschnig: „Beim Kern des Hauses hat sich aber gar nichts geändert.“