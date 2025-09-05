Wildtierkriminalität: Greifvogel aus Falle befreit

Seltene und bedrohte Arten schützen

„Die Kombination aus polizeilichem Fachwissen, modernster Technik und der Unterstützung von NGOs wie WWF und BirdLife Österreich steigert die Effizienz derartiger Einsätze deutlich“, betonte der Leiter des Referates für Umweltkriminalität im Bundeskriminalamt, Karl Frauenberger. Die Zusammenarbeit habe gezeigt, wie wichtig die präventive Kontrolle an Ort und Stelle ist, um Straftaten vorzubeugen und aufzudecken, um so die Kriminellen zur Verantwortung zu ziehen. Durch diese Aktionen sollen seltene und bedrohte Arten wie Kaiseradler, Seeadler und Luchs geschützt und das ökologische Gleichgewicht bewahrt werden.