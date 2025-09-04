Weißes Haus schaltet den Obersten Gerichtshof ein

Notstand wegen Handelsdefizit ausgerufen

Trump hatte viele Zölle mit dem International Emergency Economic Power Acts (IEEPA) aus dem Jahr 1977 begründet. Dieses Gesetz ermächtigt den Präsidenten, auf „ungewöhnliche und außerordentliche“ Bedrohungen während eines nationalen Notstands zu reagieren. Einen Notstand hatte der Präsident wegen des Handelsdefizits der USA ausgerufen. Die im Februar verhängten Zölle gegen China, Kanada und Mexiko hatte er damit begründet, dass diese Länder nicht genug gegen den Schmuggel von Fentanyl unternähmen. Auch internationale Konflikte versucht Trump mit Zöllen zu lösen beziehungsweise zu verändern.