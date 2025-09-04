Salzburgs erste Militär-Medizinstudentin startet

Zwei Soldatinnen und sechs Soldaten haben den Aufnahmetest für das Medizinstudium geschafft und können an der MedUni Wien durchstarten. Eine der glücklichen Studienanfängerinnen ist Michelle Jamnig aus Salzburg. Sie ist derzeit als Rettungssanitäterin und Ausbildnerin bei der Lehrkompanie des Sanitätszentrums West in Salzburg tätig. „Ich freue mich schon sehr auf das Studium und will später dann meine Fähigkeiten als Militärärztin einbringen“, meint sie.