Rad-Ass Gregor Mühlberger verteidigt seinen Titel

Mühlberger trank auf dem Weg zur Titelverteidigung genau eine Flasche, nicht mehr. „Sonst habe ich keinen gesehen, der getrunken hat, aber ich habe so einen trockenen Mund“, grinste der Movistar-Profi. Besonders genoss er die Stimmung durch die vielen Zuschauer, die sich vor allem im Start- und Zielbereich am Residenzplatz versammelt hatten. „Das Wetter hat gepasst, ich habe viele bekannte Gesichter gesehen. Auch meine Verwandtschaft“, freute sich Mühlberger.