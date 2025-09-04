Vorteilswelt
Altstadtkriterium 2025

Rad-Ass Gregor Mühlberger verteidigt seinen Titel

Salzburg
04.09.2025 20:42
Gregor Mühlberger (vorne) gewann auch 2025 das Altstadtkriterium in Salzburg.
Gregor Mühlberger (vorne) gewann auch 2025 das Altstadtkriterium in Salzburg.(Bild: Lukas Pilz)

Auch beim Altstadtkriterium 2025 hört der Sieger auf den Namen Gregor Mühlberger. Der Wahl-Salzburger setzte sich im Schlusssprint hauchdünn vor dem Kärntner Marco Haller durch. Zum Sieg reichte ihm genau eine Flasche Wasser. 

Residenzplatz, Franziskaner- und Hofstallgasse, Ritzerbogen, Alter Markt – beim gestrigen Rennrad-Kriterium durch die Salzburger Altstadt im Rahmen des „Cyclodome 2025“ passierten die Rad-Asse zahlreiche bekannte Flecken. Bei den Herren gleich 60 Mal im Renntempo. Und wieder war Gregor Mühlberger der Schnellste von allen.

Da ging es heiß zu: Das Altstadtkriterium verlangte den Fahrern alles ab.
Da ging es heiß zu: Das Altstadtkriterium verlangte den Fahrern alles ab.(Bild: Lukas Pilz)

Der Wahl-Salzburger setzte sich im Zielsprint vor seinem Trainingspartner Kim Heiduk aus Deutschland und dem Kärntner Marco Haller durch. „Für mich ist so ein Kriterium besonders zach. Am Ende spitzt es sich dann zu“, erklärte der 31-Jährige im Ziel nach zehrenden knapp 77 Minuten auf dem Rennrad - dabei erreichten die Fahrer Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 60 km/h.

Mühlberger trank auf dem Weg zur Titelverteidigung genau eine Flasche, nicht mehr. „Sonst habe ich keinen gesehen, der getrunken hat, aber ich habe so einen trockenen Mund“, grinste der Movistar-Profi. Besonders genoss er die Stimmung durch die vielen Zuschauer, die sich vor allem im Start- und Zielbereich am Residenzplatz versammelt hatten. „Das Wetter hat gepasst, ich habe viele bekannte Gesichter gesehen. Auch meine Verwandtschaft“, freute sich Mühlberger. 

Belinda Holzer gewann das Altstadtkriterium bei den Damen.
Belinda Holzer gewann das Altstadtkriterium bei den Damen.(Bild: Lukas Pilz)

Der Ritt durch die malerische Kulisse begeisterte die Asse. „Überragend“, waren sich alle einig. Bei den Damen triumphierte Belinda Holzer. Das Frauen-Rennen über 40 Runden war rund eine Viertelstunde schneller als noch im Vorjahr. 

Altstadtkriterium: Ergebnisse: Männer (60 Runden): 1. Mühlberger (Ö) 1:17:10,36 Stunden, 2. Heiduk (D/+0,13), Haller (Ö/+0,29). – Frauen (40 Runden): 1. Holzer (Ö) 59:41,47 Minuten, 2. Brunhofer (Ö/+0,36), 3. Slavinec (alle Ö/+1,29).

