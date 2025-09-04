„Alte Dame“ sah unbelohnten Kampf der Eisbullen

Die „Hakametsä“ wurde 1965 erbaut, danach fünfmal renoviert, 2021 zogen die „Luchse“ und Stadtrivale Tappara in die neue Arena im Stadtzentrum um. Die „alte“ Spielstätte hat aber Charme und einiges an finnischer Eishockey-Geschichte zu bieten. „Sie ist zwar alt, aber sie hat Charakter“, freute sich Verteidiger Dennis Robertson schon vor der Partie in dieser denkwürdigen Halle aufs Eis zu gehen. Und die „alte Dame“ sah einen harten Kampf der Bulls gegen den finnischen Traditionsverein. Der sein schnelles Kombinationsspiel aufzog, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Denn die Salzburger punkteten durch eine starke Defensivleistung.