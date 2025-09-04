Vorteilswelt
1:2-Pleite in Tampere

„Alte Dame“ sah unbelohnten Kampf der Eisbullen

Salzburg
04.09.2025 20:16
Tom Raffl und die Bulls verloren knapp in Tampere.
Tom Raffl und die Bulls verloren knapp in Tampere.(Bild: GEPA)

Salzburg musste sich im dritten Spiel der Champions Hockey League bei Ilves Tampere mit 1:2 geschlagen geben. Die Cracks von Coach Manny Viveiros lieferten dem Traditionsverein in der ältesten Eishalle Finnlands aber einen harten Kampf.

0 Kommentare

Dass die Nokia Arena in Tampere belegt ist, hat auch seine Vorteile. So durften die Eisbullen im dritten Champions Hockey League-Spiel bei Ilves Tampere (wieder) in der ältesten überdachten Eisarena Finnlands antreten.

Zitat Icon

Die Halle ist zwar alt, aber sie hat Charakter

Dennis Robertson

Die „Hakametsä“ wurde 1965 erbaut, danach fünfmal renoviert, 2021 zogen die „Luchse“ und Stadtrivale Tappara in die neue Arena im Stadtzentrum um. Die „alte“ Spielstätte hat aber Charme und einiges an finnischer Eishockey-Geschichte zu bieten. „Sie ist zwar alt, aber sie hat Charakter“, freute sich Verteidiger Dennis Robertson schon vor der Partie in dieser denkwürdigen Halle aufs Eis zu gehen. Und die „alte Dame“ sah einen harten Kampf der Bulls gegen den finnischen Traditionsverein. Der sein schnelles Kombinationsspiel aufzog, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Denn die Salzburger punkteten durch eine starke Defensivleistung.

Fehler wurden allerdings knallhart bestraft: Robertson brachte den Puck im eigenen Drittel nicht an den Mann, Henman sagte Danke – 0:1. Die Bulls brachte das nicht aus der Ruhe, zogen weiter ihr Ding durch und kamen verdient zum Ausgleich. Stephens zog von der Blauen ab, die abgefälschte Scheibe fand den Weg ins Tor – sein Debüttreffer im Bulls-Trikot.

Im Schlussdrittel drehten die Hausherren noch einmal auf, der Druck wurde für die Mozartstädter irgendwann zu groß, Ratinen traf zum 2:1-Endstand. „Man hatte kaum Zeit, um weiterzuspielen, wir haben es lange gut gemacht. Wenn man es dann so knapp verliert, ist es natürlich bitter“, resümierte Niki Kraus.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Salzburg

