Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einige neue Konzepte

Kärntner Schuljahr startet mit Anti-Terrorplan

Kärnten
03.09.2025 18:45
(Bild: Wenzel Markus)

Das neue Schuljahr beginnt in Kärnten mit Zuversicht und einem vorsorglichen Blick auf den bevorstehenden Lehrermangel sowie einem umfangreichen Sicherheitskonzept. Das Land möchte auch einen Schwerpunkt auf Bürokratieabbau legen.

0 Kommentare

„Rund 15 Prozent der Kärntner kehren ab Montag wieder in die Schule zurück“, weiß Bildungslandesrat Daniel Fellner. Gemeint sind dabei nicht nur die 67.938 Schüler, sondern auch 7358 Lehrer sowie zahlreiche Verwaltungsmitarbeiter.

Nächste Pensionierungswelle rollt an
Gemeinsam mit Bildungsdirektorin Isabella Penz präsentierte Fellner unter dem Motto „Das erwartet uns im neuen Schuljahr“ einen Fahrplan, der sowohl Schwerpunkte als auch sensible Projekte umfasst, gepaart mit einem vorsichtig optimistischen Blick auf kommende Herausforderungen. „Aktuell sind in Kärnten alle Stellen besetzt. Von einem Lehrkräftemangel kann derzeit keine Rede sein“, so Fellner und sieht prüfend in die Zukunft: „In fünf Jahren steht uns eine größere Pensionierungswelle bevor, noch bleibt uns aber etwas Zeit.“ Kärnten hat österreichweit den höchsten Anteil an Quereinsteigern im Schulsystem. „Derzeit unterrichten 137 Quereinsteiger, zehn Prozent der Neuangestellten kommen aus anderen Branchen. Die Schulleitung entscheidet über die Anstellung und anscheinend sehen sie diese als große Bereicherung“, betont Penz.

Zitat Icon

Im Rahmen der Bildung sind wir in vielen Bereichen ein sogenannter ’Musterschüler’ was unsere österreichweite Stellung in Kärnten betrifft.

Daniel Fellner, Landesrat für Bildung

Bild: GLEISSFOTO/GERNOT GLEISS

Nach Terror gibt es neues Konzept
Auch die Sicherheit an den Schulen bleibt ein zentrales Thema. Fellner verweist auf die Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Extremismusbekämpfung und Staatsschutz: „Gemeinsam mit der Polizei wurden für jede Schule Einsatzpläne erstellt, die mit den Behörden abgestimmt sind. Außerdem wurde ein Schulsicherheitsmanagement entwickelt.“ Bleibt zu hoffen, dass diese Vorkehrungen nie zum Einsatz kommen müssen.

Zitat Icon

Schule muss und ist ein Wohlfühlort und wir wollen alles dazu beitragen, dass Eltern sicher sein können, dass Kinder gut aufgehoben sind.

Isabella Penz, Bildungsdirektorin

Bild: Evelyn Hronek

Eigenes Projekt gegen Mobbing
Im kommenden Schuljahr wird das Augenmerk bewusst auf bestimmte Schwerpunkte gesetzt. Ein wichtiger Punkt ist der Abbau von Bürokratie. Auf Anraten der Schulen wurden bereits im vergangenen Jahr viele Rundschreiben „gekübelt“ und die zuvor juristisch geprägte Sprache alltagsgerechter aufbereitet. Darüber hinaus soll das Ehrenamt stärker in den Fokus rücken, beispielsweise in den Bereichen Musik, Feuerwehrübungen oder Rettungsdienste. Zudem wird eine große Initiative gegen Mobbing gestartet. „Eine Schule kann wirksam gegen Mobbing vorgehen, wenn sie präventiv arbeitet und im Ernstfall schnell und aktiv handelt. Wir wollen die Schulen sensibilisieren, dass es klare Klassenregeln gibt“, erklärt Penz und gibt damit eine klare Linie gegen Ausgrenzung vor.

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.556 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
164.710 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
141.669 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2575 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1284 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1244 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Kärnten
Einige neue Konzepte
Kärntner Schuljahr startet mit Anti-Terrorplan
Noch keine Einigung
Kärntner Ärzte rufen zum ganztägigen Streik auf
Darsteller gesucht
Jugendliche erleben Texte von Ingeborg Bachmann
Reparaturcafé Mölltal
„Erst wird repariert, dann wird Kuchen gegessen“
Partner erstickt
Tödlicher Sex-Unfall: Geldstrafe für Pensionisten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf