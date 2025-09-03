Kärntner Schuljahr startet mit Anti-Terrorplan

Nächste Pensionierungswelle rollt an

Gemeinsam mit Bildungsdirektorin Isabella Penz präsentierte Fellner unter dem Motto „Das erwartet uns im neuen Schuljahr“ einen Fahrplan, der sowohl Schwerpunkte als auch sensible Projekte umfasst, gepaart mit einem vorsichtig optimistischen Blick auf kommende Herausforderungen. „Aktuell sind in Kärnten alle Stellen besetzt. Von einem Lehrkräftemangel kann derzeit keine Rede sein“, so Fellner und sieht prüfend in die Zukunft: „In fünf Jahren steht uns eine größere Pensionierungswelle bevor, noch bleibt uns aber etwas Zeit.“ Kärnten hat österreichweit den höchsten Anteil an Quereinsteigern im Schulsystem. „Derzeit unterrichten 137 Quereinsteiger, zehn Prozent der Neuangestellten kommen aus anderen Branchen. Die Schulleitung entscheidet über die Anstellung und anscheinend sehen sie diese als große Bereicherung“, betont Penz.