Jugendliche erleben Texte von Ingeborg Bachmann

„Es sind keinerlei Vorkenntnisse nötig – einfach die Lust, auf der Bühne zu stehen. Wir werden nicht nur stur lesen, sondern auch improvisieren und die Sprache erlebbar machen. Es fördert die Kreativität und macht Spaß.“ Gestartet wird am 15. September um 16 Uhr im Diözesanhaus Klagenfurt. Interessierte können sich unter bx_timeforkids@gmx.net anmelden.