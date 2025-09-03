Vorteilswelt
Jugendliche erleben Texte von Ingeborg Bachmann

Kärnten
03.09.2025 16:00
Gesucht werden Jugendliche ab 12 Jahren für eine szenische Lesung von Ingeborg Bachmann.
Gesucht werden Jugendliche ab 12 Jahren für eine szenische Lesung von Ingeborg Bachmann.

Anlässlich des 100. Geburtstags der Erfolgsautorin werden junge Darsteller für eine szenische Lesung im kommenden Jahr gesucht.

Ich habe von Heinz Bachmann, dem Bruder der bedeutenden Schriftstellerin, die Rechte für unsere szenische Lesung bekommen“, freut sich Beatrix Erlacher-Heinzl schon auf zahlreiche Jugendliche, die mit ihr in die spannende Welt von Ingeborg Bachmann eintauchen wollen.

Über 20 Jahre arbeitet die Theatertrainerin schon mit Kindern und Jugendlichen im darstellerischen Bereich. Bereits zum 100. Geburtstag von Christine Lavant brachte Erlacher-Heinzl mit Jugendlichen einen szenischen Abend, bespickt mit tiefem spirituellem Existenzialismus, auf die Bühne.

Kreativität mit Bachmann-Texten fördern
Nun will sie die sprachlich kunstvolle Bachmann mit einer szenischen Lesung gebührend feiern und ihre Texte jungen Menschen näherbringen.

„Es sind keinerlei Vorkenntnisse nötig – einfach die Lust, auf der Bühne zu stehen. Wir werden nicht nur stur lesen, sondern auch improvisieren und die Sprache erlebbar machen. Es fördert die Kreativität und macht Spaß.“ Gestartet wird am 15. September um 16 Uhr im Diözesanhaus Klagenfurt. Interessierte können sich unter bx_timeforkids@gmx.net anmelden. 

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Folgen Sie uns auf