Stermann und Grissemann gehen getrennte Wege

Mit seinem ersten Soloprogramm „Zusammengebraut“ gastiert er am Mittwoch in der ARGEkultur. Die Bühne verwandelt der Kabarettist dann kurzerhand zum Dancefloor, mit mutigen Tanz- und Gesangseinlagen – schließlich heiratet Stermanns Tochter und der Komiker schmeißt eine große Party für sie. „Ob das wirklich super wird, werden wir erst sehen, aber es macht jedenfalls Spaß. Ich habe tatsächlich schon mit dem Gedanken gespielt, in meinem nächsten Programm etwas mehr auf der Bühne zu singen.“