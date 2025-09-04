„Dann kann es hier schon richtig laut werden“

Bernd Eibler gelang in Englands zweiter Liga ein erfolgreicher Start, sein Klub steht auf einem Play-off-Platz der Championship. Herbert Strubers burgenländischer Co-Trainer ist vor allem von der Kulisse bei Bristol City beeindruckt.
„Der Fußball hier ist anders: physischer, direkter aber auch die Stimmung auf den Rängen“, resümiert Bernd Eibler – Co-Trainer von Gerhard Struber – nach eineinhalb Monaten beim englischen Zweitligisten Bristol City. Nach dem Aus in Köln packte er mit seinem Trainerkollegen die Koffer – Ziel: Bristol, im Südwesten Englands. Die „Rotkehlchen“ beendeten die letzte Saison auf dem sechsten Platz, mussten sich im Play-off-Halbfinale gegen Sheffield United klar geschlagen geben.
Die Revanche gelang am ersten Spieltag der neuen Saison. Eibler und sein Team feierten ein 4:1. Nach zwei Remis folgte ein Sieg am letzten Wochenende – mit acht Punkten aus vier Spielen steht man abermals auf einem Play-off-Platz. „Ergebnistechnisch sind wir in der Liga gut unterwegs – damit können wir zufrieden sein“, betont Eibler. Am meisten beeindrucken ihn die Fans. „Die Stimmung in England ist unvergleichlich. Die Fans gehen viel stärker mit. Da kann es nach einem geilen Tackling richtig laut werden – das lieben sie hier auf der Insel“, schwärmt der 31-Jährige aus Sigleß.
In der zweiten Runde des League Cups kassierten die Neo-Trainer ihre erste Pleite. Nach dem Erstrundensieg gegen MK Dons verlor man auswärts beim FC Fulham knapp mit 0:2. „Trotz der Niederlage war es mega einmal im Craven Cottage zu spielen und sich mit einem Premiere League Klub zu messen.“
Der Traum heißt Premier League
Apropos Premier League: Auch in dieser Saison will der Traditionsklub aus Bristol um den Aufstieg kämpfen, erstmals seit 1980 wieder im englischen Oberhaus mitmischen. Einfach wird’s nicht. Der Klub zählt nicht zu den Favoriten der Championship, könnte aber gerade deshalb überraschen. Für Eibler ginge so ein Traum in Erfüllung: In der Premier League auf der Trainerbank zu sitzen.
Tobias Frank
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.