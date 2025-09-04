„Dann kann es hier schon richtig laut werden“

Die Revanche gelang am ersten Spieltag der neuen Saison. Eibler und sein Team feierten ein 4:1. Nach zwei Remis folgte ein Sieg am letzten Wochenende – mit acht Punkten aus vier Spielen steht man abermals auf einem Play-off-Platz. „Ergebnistechnisch sind wir in der Liga gut unterwegs – damit können wir zufrieden sein“, betont Eibler. Am meisten beeindrucken ihn die Fans. „Die Stimmung in England ist unvergleichlich. Die Fans gehen viel stärker mit. Da kann es nach einem geilen Tackling richtig laut werden – das lieben sie hier auf der Insel“, schwärmt der 31-Jährige aus Sigleß.