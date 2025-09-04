Vorteilswelt
Bristol-„Co“ Eibler

„Dann kann es hier schon richtig laut werden“

Fußball International
04.09.2025 09:00
Bernd Eibler gelang als „Co“ mit Bristol City in Englands zweiter Liga ein erfolgreicher Start.
Bernd Eibler gelang als „Co“ mit Bristol City in Englands zweiter Liga ein erfolgreicher Start.(Bild: Bernd Eibler / Privat)

Bernd Eibler gelang in Englands zweiter Liga ein erfolgreicher Start, sein Klub steht auf einem Play-off-Platz der Championship. Herbert Strubers burgenländischer Co-Trainer ist vor allem von der Kulisse bei Bristol City beeindruckt.

0 Kommentare

„Der Fußball hier ist anders: physischer, direkter aber auch die Stimmung auf den Rängen“, resümiert Bernd Eibler – Co-Trainer von Gerhard Struber – nach eineinhalb Monaten beim englischen Zweitligisten Bristol City. Nach dem Aus in Köln packte er mit seinem Trainerkollegen die Koffer – Ziel: Bristol, im Südwesten Englands. Die „Rotkehlchen“ beendeten die letzte Saison auf dem sechsten Platz, mussten sich im Play-off-Halbfinale gegen Sheffield United klar geschlagen geben.

Der Sigleßer und der Traum von der Premier League.
Der Sigleßer und der Traum von der Premier League.(Bild: Bernd Eibler / Privat)

Die Revanche gelang am ersten Spieltag der neuen Saison. Eibler und sein Team feierten ein 4:1. Nach zwei Remis folgte ein Sieg am letzten Wochenende – mit acht Punkten aus vier Spielen steht man abermals auf einem Play-off-Platz. „Ergebnistechnisch sind wir in der Liga gut unterwegs – damit können wir zufrieden sein“, betont Eibler. Am meisten beeindrucken ihn die Fans. „Die Stimmung in England ist unvergleichlich. Die Fans gehen viel stärker mit. Da kann es nach einem geilen Tackling richtig laut werden – das lieben sie hier auf der Insel“, schwärmt der 31-Jährige aus Sigleß.

In der zweiten Runde des League Cups kassierten die Neo-Trainer ihre erste Pleite. Nach dem Erstrundensieg gegen MK Dons verlor man auswärts beim FC Fulham knapp mit 0:2. „Trotz der Niederlage war es mega einmal im Craven Cottage zu spielen und sich mit einem Premiere League Klub zu messen.“

Freunde von Eibler (2. v.l.) besuchten ihn im Südwesten Englands.
Freunde von Eibler (2. v.l.) besuchten ihn im Südwesten Englands.(Bild: Bernd Eibler)

Der Traum heißt Premier League
Apropos Premier League: Auch in dieser Saison will der Traditionsklub aus Bristol um den Aufstieg kämpfen, erstmals seit 1980 wieder im englischen Oberhaus mitmischen. Einfach wird’s nicht. Der Klub zählt nicht zu den Favoriten der Championship, könnte aber gerade deshalb überraschen. Für Eibler ginge so ein Traum in Erfüllung: In der Premier League auf der Trainerbank zu sitzen.

Tobias Frank

