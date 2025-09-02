81-jährige Radlerin in Vorarlberg umgefahren

Am vergangenen Montag gegen 17 Uhr schob eine 81-jährige Frau in der Gemeinde Höchst ihr Fahrrad auf dem Gehsteig gegenüber der Lotus-Apotheke in Richtung Hofsteigstraße. Zur selben Zeit lenkte ein Autofahrer seinen Pkw rückwärts vom Parkplatz auf die Straße und erfasste dabei die Frau. Sie stürzte mit ihrem Fahrrad zu Boden. Der Lenker sprach zwar nach dem Unfall kurz mit der Verletzten, verließ jedoch anschließend die Unfallstelle, ohne seine Personalien bekanntzugeben. Die Frau wurde bei der Kollision leicht verletzt.