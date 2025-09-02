81-jährige Radlerin in Vorarlberg umgefahren

Zu einem Crash auf einem Parkplatz in Höchst kam es am frühen Montagabend. Dabei wurde eine 81 Jahre alte Frau leicht verletzt, der Unfallfahrer gab seine Daten nicht bekannt.
Am vergangenen Montag gegen 17 Uhr schob eine 81-jährige Frau in der Gemeinde Höchst ihr Fahrrad auf dem Gehsteig gegenüber der Lotus-Apotheke in Richtung Hofsteigstraße. Zur selben Zeit lenkte ein Autofahrer seinen Pkw rückwärts vom Parkplatz auf die Straße und erfasste dabei die Frau. Sie stürzte mit ihrem Fahrrad zu Boden. Der Lenker sprach zwar nach dem Unfall kurz mit der Verletzten, verließ jedoch anschließend die Unfallstelle, ohne seine Personalien bekanntzugeben. Die Frau wurde bei der Kollision leicht verletzt.
Die Polizeiinspektion Hard bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Fahrer geben können, sich zu melden: +43 (0) 59 133 8125
Kommentare
