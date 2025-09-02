„Keine Entlastung für Mieter“

Arbeiterkammer fordert Deckel bei Mietenerhöhung und kritisiert bundesweite Maßnahmen, die in Vorarlberg für viele Mieter nicht greifen.
Scharfe Kritik an der Bundesregierung kommt von der Arbeiterkammer Vorarlberg in Sachen Mieterhöhungen. Zwar plane die Bundesregierung Eingriffe bei Mieten, doch würde in Vorarlberg kaum ein Mieter oder eine Mieterin davon profitieren, bemerkt Bernhard Heinzle, Präsident der AK. In vielen Vorarlberger Mietverträgen ist festgelegt, dass die Miete an den Verbraucherpreisindex gekoppelt wird. Als die Inflation 2022/23 Rekordwerte erreichte, wurden die Mieten in Vorarlberg teils mehrfach pro Jahr oder in vielen Fällen auf einen Schlag um mehr als elf Prozent erhöht. „Diese Erhöhungen bleiben – auch wenn die Teuerung wieder sinkt. Für die Menschen bedeutet das eine dauerhafte Belastung, und zwar auf einem Rekordniveau“, erklärt Heinzle.
Für regulierte Mieten wie Richtwert- oder Kategoriemieten hat die Bundesregierung in den vergangenen Jahren immer wieder Inflationsbremsen beschlossen. Doch solche Wohnungen gebe es in Vorarlberg kaum, erklärt Heinzle. Für den freien Mietmarkt ist nun vorgesehen, dass bis zu drei Prozent Inflation von den Mietern getragen werden müssen. Erst bei höheren Werten soll die Belastung geteilt werden. „Das ist kein fairer Ausgleich, sondern nur ein Minimalschutz gegen zukünftige Ausreißer nach oben. Eine echte Entlastung der Haushalte in Vorarlberg bringt das nicht“, sagt Heinzle. Er fordert daher eine Deckelung der Mieterhöhungen bei frei vereinbarten Mieten auf maximal zwei Prozent pro Jahr und einheitliche und faire Wertsicherungsregeln für alle Mietverhältnisse.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.