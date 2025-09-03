Rekordmeister Bregenz startet heute die Titeljagd

Seit inzwischen vier Jahren wartet das erfolgsverwöhnte Handball-Ländle auf einen Meistertitel. In der Spielzeit 2020/21 waren es die roten Teufel aus Hard, die sich als bislang letztes Vorarlberger Team in der Finalserie gegen die Fivers durchsetzen konten. Der letzte Meistertitel von Lokalrivale Bregenz, der sich in der Saison 2021/22 zumindest den Cupsieg feiern durfte, liegt noch deutlich länger zurück. 2009 behielten Roland Schlinger und Co. in der Finalserie mit 2:0 die Oberhand gegen die Fivers und setzten sich damit zum neunten Mal die Meisterkrone auf.
Erfolge, von denen man in der Hauptstadt in den letzten Jahren nur träumen durfte. Und auch in der heute (19.30)– mit dem vorgezogenen Heimspiel gegen die JAGS Vöslau – startenden neuen Saison könnten die verjüngten Bregenzer – Durchschnittsalter 21 Jahre – wohl bereits mit einem Einzug ins Viertelfinale gut leben. „Wir haben sechs Wochen lang sehr gut gearbeitet. In der Vorbereitung hatten wir starke Gegner, bei denen wir sehr viele Dinge ausprobieren konnten“, blickt Headcoach Marko Tanaskovic zufrieden auf die Pre-Season zurück, in der Schweizer NLA-Klub Suhr Aarau bezwungen werden und gegen Amicitia Zürich ein Remis geholt werden konnte.
Tanaskovic kennt Vöslauer Stärken
Vor den Vöslauer, die in der vergangenen Spielzeit direkt hinter Bregenz den Grunddurchgang auf Rang acht beendet hatte, ehe sie in der Viertelfinalserie mit 0:2 am späteren Meister Krems gescheitert waren, ist man auf jeden Fall gewarnt. „Der Gegner verfügt über einen breiten Kader, der schon seit mehreren Jahren in dieser Form zusammenspielt und große Fortschritte gemacht hat“, weiß Tanaskovic. „Es wird sicherlich nicht einfach, aber ich kann Kampfgeist und Einsatz versprechen, denn ich bin mir sicher, dass meine Spieler den Saisonstart genauso wenig erwarten können wie ich.“
