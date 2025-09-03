Rekordmeister Bregenz startet heute die Titeljagd

Erfolge, von denen man in der Hauptstadt in den letzten Jahren nur träumen durfte. Und auch in der heute (19.30)– mit dem vorgezogenen Heimspiel gegen die JAGS Vöslau – startenden neuen Saison könnten die verjüngten Bregenzer – Durchschnittsalter 21 Jahre – wohl bereits mit einem Einzug ins Viertelfinale gut leben. „Wir haben sechs Wochen lang sehr gut gearbeitet. In der Vorbereitung hatten wir starke Gegner, bei denen wir sehr viele Dinge ausprobieren konnten“, blickt Headcoach Marko Tanaskovic zufrieden auf die Pre-Season zurück, in der Schweizer NLA-Klub Suhr Aarau bezwungen werden und gegen Amicitia Zürich ein Remis geholt werden konnte.