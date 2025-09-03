Cobra-Einsatz bei Postler nach Spaß-Äußerung

Vielmehr sieht er sich vom Kollegen dahingehend falsch interpretiert, als dass dieser ihn mit dem völlig aus dem Kontext gerissenen Wortfetzen beim Chef der gefährlichen Drohung beschuldigt hätte. In seiner Meinung unterstützt wird der Syrer von weiteren Anwesenden des Vorfalls. Offensichtlich nicht bedroht fühlten sich auch die geladenen Zeugen. „Der hat das einfach so gesagt, deshalb habe ich auch ungestört weitergegessen.“ Auch ein anderer Kollege gibt an, die Aussage nicht ernst genommen zu haben.