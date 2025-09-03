Vorteilswelt
Frei für die Liebe

Melissa Naschenweng: „Hab ein dickes Fell!“

Adabei Österreich
03.09.2025 06:00
Die Gerüchteküche brodelt: Hat Alpenbarbie Melissa Naschenweng einen Neuen?
Die Gerüchteküche brodelt: Hat Alpenbarbie Melissa Naschenweng einen Neuen?(Bild: Scharinger /Hatheuer)

Ständig neue Schlagzeilen um Schlagerstar Melissa Naschenweng: Nach dem Liebes-Aus mit Toni Gabalier wird ihr bereits eine neue Romanze angedichtet. Doch die „Alpenbarbie“ winkt ab – und zeigt sich unbeeindruckt.

Rumms, diese „Krone“-Meldung schlug ein: Melissa Naschenweng (35) ist nicht mehr mit ihrem Ex-Freund Toni Gabalier liiert. Freilich ging dann das große Munkeln in der heimischen Society los.

Die einen wollten sie bei Dreharbeiten, andere sie beim Bummel in der Grazer Innenstadt in männlicher Begleitung gesehen haben. Und Naschenweng? Die schweigt, soll bei Freunden moniert haben, dass „die Sache mit dem Neuen“ an den Haaren herbeigezogen sei.

Männer-Schwarm: Naschenweng hat weibliche, aber auch viele männliche Fans.
Männer-Schwarm: Naschenweng hat weibliche, aber auch viele männliche Fans.(Bild: Pail Sepp)

Egal wie es ist, die Frau, die per Eigendefinition auf „Bergbauernbuam“ steht, ist frei für die Liebe. Und es werden ihr bestimmt auch viele neue Herzen zufliegen, denn Melissa ist eine Frau, die weiß, was sie will und die ihren Weg macht. Das alles freilich nicht nur bei ihren Musikagenden als „Alpenbarbie“, sondern auch in Herzensangelegenheiten.

In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Ende für fesches Paar
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
01.09.2025

Noch äußerte sie sich zur Causa prima zwar nicht, aber es ist davon auszugehen, dass sie einfach nur ihr Ding macht. Und wie sie der „Krone“ sagte, tangieren sie solche Schlagzeilen, wie die aktuellen, nicht besonders. Ja, eigentlich gar nicht: „Ich habe Gott sei Dank nicht viel Zeit dafür. Ich glaube, dass ich nach zehn Jahren ein dickes Fell habe und ich halte schon ein bisserl etwas aus.“

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
