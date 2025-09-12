Wo Träume zu Stoff werden

mimtolu Brautmode in Gänserndorf verbindet Handwerk mit echter Leidenschaft. Jeder Stich, jede Naht ist das Ergebnis von Teamarbeit, Erfahrung und einem tiefen Verständnis für Perfektion.
Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee mischt sich mit dem leisen Surren der Nähmaschinen. Sonnenlicht fällt durch das Fenster von mimtolu Brautmode und taucht den Tisch in der Schneiderei in warmes Licht, auf dem hauchzarte Spitze, schimmernder Satin und glitzernde Perlen liegen.
„Das familiäre Betriebsklima und der Zusammenhalt hier – das ist etwas Besonderes“, sagt Schneiderin Jutta Hanel, die Schere in der Hand und den Blick konzentriert auf den Stoff vor sich gerichtet.
Unschlagbares Team – mit Geschichte
Hanel und Inhaberin Michaela Steinzer kennen sich seit 35 Jahren. Lange bevor das Geschäft überhaupt existierte, kam die Frage: „Willst du mich mit deinem Know-how unterstützen?“ Hanel sagte „Ja“ – und der Rest ist, wie sie selbst sagt, „Geschichte“.
„Ich habe das Geschäft an der Seite von Michaela mit aufgebaut. Ein bisschen ist es auch mein Baby.“
Jutta Hanel, Schneiderin
Gemeinsam haben sie viele Höhen und Tiefen durchlebt. Heute leitet Hanel die Schneiderei, springt im Verkauf ein und ist – wie sie es augenzwinkernd beschreibt – „Michaelas gute Fee“. Immer mit guter Laune, immer verlässlich.
Eine absolute Bereicherung
„Meine Mädels sind mir sehr wichtig“, betont Chefin Michaela Steinzer.
„Ich war zehn Jahre lang allein im Geschäft und habe alles allein gestemmt. Jetzt sind wir homogen gewachsen, und jede einzelne Mitarbeiterin ist eine absolute Bereicherung – für mich und für das Geschäft“,
so Inhaberin Michaela Steinzer.
Die Arbeit kann fordernd sein. Vor allem kurz vor einer Hochzeit. „Da liegen die Nerven schon mal blank“, erzählt Steinzer. Trotz aller Hektik achtet sie auf ihr Team: „Es gibt immer wieder kleine Goodies - eine Massage, gemeinsame Ausflüge oder einfach etwas Leckeres zu essen. Und wir nehmen uns Zeit für regelmäßige Team-Meetings, um Missverständnisse sofort aus dem Weg zu räumen.“
„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“
Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ
Bild: Mag. Rita Newman
Die schönste Anerkennung?
Gemeinsam arbeitet das Team auf einen Moment hin: „Wenn die Braut das Geschäft strahlend mit ihrem Traumkleid verlässt. Dafür geben wir alles.“ Später erreichen sie oft Fotos vom Hochzeitstag – glückliche Paare und dankbare Nachrichten, „die schönste Anerkennung für uns“, wie die beiden mit einem Lächeln sagen.
mimtolu Brautmode in Gänserndorf bietet seit 2009 vorwiegend Second-Hand-Brautkleider mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Rund 300 bis 400 Kleider aus zweiter Hand und Neuware, ergänzt durch Ball- und Kinderkleider, stehen ganzjährig zur Auswahl. Die hauseigene Schneiderei ermöglicht schnelle Änderungen vor Ort. Das Team umfasst Schneiderinnen und Beratungskräfte, die Bräute aus einem Umkreis von 100 Kilometern sowie international betreuen. Mehr Informationen unter www.mimitolu.at