Digitale Müllrevolution durch smarte Mini-Chips

Wenn der Müllwagen durch Dobersberg tuckert, passiert etwas, das man früher für unmöglich gehalten hätte: Jede Tonne wird automatisch erkannt, jeder Container kennt seinen Besitzer – und das alles, bevor der Fahrer überhaupt die erste Hand ausstreckt. Der Gemeindeverband für Abfallwirtschaft im Bezirk Waidhofen an der Thaya setzt mit den Entsorgungsexperten von „Saubermacher“ auf modernste Digitalentsorgung. „Das Pilotprojekt zeigt, wie Technik und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen“, erklärt Manfred Wühl, GVA-Obmann und Bürgermeister von Kautzen.