Präzision mit Fingerspitzengefühl bei asma

Wo flüssiges Polyurethan zu präzisen Bauteilen gegossen wird, zählt nicht nur Technik, sondern auch Teamarbeit. Bei der asma GmbH in Weitra bringt Johannes Prinz genau das mit: Know-how, Erfahrung und Leidenschaft. Seit 20 Jahren ist der 35-Jährige im Betrieb, heute leitet er die Gießerei mit 25 Mitarbeitern. „Ich bin stolz, hier zu arbeiten“, sagt er. „Das kollegiale Umfeld und die innovativen Projekte machen es aus.“