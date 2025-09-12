Stöger bleibt cool: „Das können sie eh sagen“

Peter Stöger zu Gast in unserem TV-Studio! Der Cheftrainer des SK Rapid spricht mit Moderator Michael Fally über das Wetter in Tirol, seine Handwerker-Fähigkeiten, den Saisonstart mit Rapid, (von außen reingetragen) Meisterambitionen, seine Fähigkeit, Menschen zu führen, die Österreicher-Thematik und das nahende Heimspiel gegen die WSG Tirol am Sonntag (alles im Video oben).