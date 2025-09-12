Versicherung mit Herz und Köpfchen

Wo Vertrauen, Eigenverantwortung und Wertschätzung gelebt wird, entsteht mehr als eine Versicherung. Es bilden sich Verbindungen, die sich „einbrennen.“ So auch bei der VMK Versicherungsmakler GmbH in Klosterneuburg.
Die Kaffeemaschine gurgelt leise im Hintergrund, während Petra Berger mit flinken Fingern durch die Schadenmeldungen des Tages klickt. Ein freundliches „Guten Morgen!“ hallt durch das Büro von VMK in Klosterneuburg, als ein Kollege hereinkommt. Berger dreht sich um und nickt ihm lächelnd zu. Seit über zwanzig Jahren ist sie hier – und es fühlt sich noch immer nicht wie Alltag an: „Ich bin mit dem Unternehmen gewachsen“, sagt die 55-Jährige.
„Was mich hier hält, ist nicht nur der Job selbst – es ist das Miteinander, das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Ich habe hier Freiraum, mich weiterzuentwickeln. Und dass mein Motto ‘Versichern mit Köpfchen‘ heute das Aushängeschild des Unternehmens ist, macht mich besonders stolz.“
Petra Berger, Innendienstmitarbeiterin
Petra Berger ist Innendienstmitarbeiterin – sie betreut Kunden, wickelt Schäden ab, kontrolliert Provisionen. Klingt nüchtern - ist es aber nicht. Denn hinter jedem Vertrag steckt ein Mensch. Und das macht für sie den Unterschied.
Raum zur Entfaltung
„Ein gutes Team ist das Fundament“, weiß Chef Martin Schäfer. „Die besten Produkte und zufriedene Kunden entstehen nur, wenn sich jeder im Team gesehen, gehört und unterstützt fühlt.“ Dabei setzt das Unternehmen neben fairer Bezahlung und flexiblen Arbeitszeiten Entwicklungsmöglichkeiten: „Wer Ideen hat, wird gehört – und oft werden daraus echte Erfolgsbausteine. Wie der Slogan von Petra.“
„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“
Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ
Bild: Mag. Rita Newman
Auch im Alltag zählt das Miteinander: „Unser Umgang ist geprägt von Vertrauen, Respekt und echtem Teamspirit. Herausforderungen wie komplexe Schadenfälle oder neue gesetzliche Rahmenbedingungen lösen wir gemeinsam – mit Fachkompetenz und einem offenen Ohr füreinander.“
Die schönsten Momente?
„Die erleben wir regelmäßig – wenn wir einem Kunden wirklich helfen konnten oder ein maßgeschneidertes Angebot echte Sicherheit bringt. Und natürlich bei besonderen Erlebnissen wie unserem Feuerlauf bei der Weihnachtsfeier – solche Momente brennen sich ein“, heißt es abschließend unisono.
Die VMK Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Klosterneuburg beschäftigt sechs Mitarbeiter. Als unabhängiger Versicherungsmakler liegt der Fokus auf Betrieben, Gemeinden, Yachten, Autohäusern, Ziviltechnikern und Bauträgern. Nachwuchstalente sind willkommen. VMK bietet maßgeschneiderte Sonderprodukte, flexible Arbeitsmodelle mit Homeoffice sowie ein erfahrenes, stabiles Team und ist so auch für Mitarbeiter anderer Unternehmen aus der Branche attraktiv. Mehr Infos unter www.vmk.at