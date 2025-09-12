Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehr als nur ein Job

Versicherung mit Herz und Köpfchen

Niederösterreich: Wirtschaft
12.09.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
Mit Herz: Chef Martin Schäfer und Innendienstmitarbeiterin Petra Berger
Mit Herz: Chef Martin Schäfer und Innendienstmitarbeiterin Petra Berger(Bild: VMK)

Wo Vertrauen, Eigenverantwortung und Wertschätzung gelebt wird, entsteht mehr als eine Versicherung. Es bilden sich Verbindungen, die sich „einbrennen.“ So auch bei der VMK Versicherungsmakler GmbH in Klosterneuburg.

Die Kaffeemaschine gurgelt leise im Hintergrund, während Petra Berger mit flinken Fingern durch die Schadenmeldungen des Tages klickt. Ein freundliches „Guten Morgen!“ hallt durch das Büro von VMK in Klosterneuburg, als ein Kollege hereinkommt. Berger dreht sich um und nickt ihm lächelnd zu. Seit über zwanzig Jahren ist sie hier – und es fühlt sich noch immer nicht wie Alltag an: „Ich bin mit dem Unternehmen gewachsen“, sagt die 55-Jährige.

Zitat Icon

„Was mich hier hält, ist nicht nur der Job selbst – es ist das Miteinander, das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Ich habe hier Freiraum, mich weiterzuentwickeln. Und dass mein Motto ‘Versichern mit Köpfchen‘ heute das Aushängeschild des Unternehmens ist, macht mich besonders stolz.“

Petra Berger, Innendienstmitarbeiterin

Petra Berger ist Innendienstmitarbeiterin – sie betreut Kunden, wickelt Schäden ab, kontrolliert Provisionen. Klingt nüchtern - ist es aber nicht. Denn hinter jedem Vertrag steckt ein Mensch. Und das macht für sie den Unterschied.

Raum zur Entfaltung

„Ein gutes Team ist das Fundament“, weiß Chef Martin Schäfer. „Die besten Produkte und zufriedene Kunden entstehen nur, wenn sich jeder im Team gesehen, gehört und unterstützt fühlt.“  Dabei setzt das Unternehmen neben fairer Bezahlung und flexiblen Arbeitszeiten Entwicklungsmöglichkeiten: „Wer Ideen hat, wird gehört – und oft werden daraus echte Erfolgsbausteine. Wie der Slogan von Petra.“ 

Zitat Icon

„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ

Bild: Mag. Rita Newman

Auch im Alltag zählt das Miteinander: „Unser Umgang ist geprägt von Vertrauen, Respekt und echtem Teamspirit. Herausforderungen wie komplexe Schadenfälle oder neue gesetzliche Rahmenbedingungen lösen wir gemeinsam – mit Fachkompetenz und einem offenen Ohr füreinander.“

Die schönsten Momente?

„Die erleben wir regelmäßig – wenn wir einem Kunden wirklich helfen konnten oder ein maßgeschneidertes Angebot echte Sicherheit bringt. Und natürlich bei besonderen Erlebnissen wie unserem Feuerlauf bei der Weihnachtsfeier – solche Momente brennen sich ein“, heißt es abschließend unisono.

VMK Versicherungsmakler GmbH

Die VMK Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Klosterneuburg beschäftigt sechs Mitarbeiter. Als unabhängiger Versicherungsmakler liegt der Fokus auf Betrieben, Gemeinden, Yachten, Autohäusern, Ziviltechnikern und Bauträgern. Nachwuchstalente sind willkommen. VMK bietet maßgeschneiderte Sonderprodukte, flexible Arbeitsmodelle mit Homeoffice sowie ein erfahrenes, stabiles Team und ist so auch für Mitarbeiter anderer Unternehmen aus der Branche attraktiv. Mehr Infos unter www.vmk.at

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Niederösterreich
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
17° / 22°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 11. Simmering
17° / 22°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
16° / 21°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
16° / 22°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
16° / 22°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
183.578 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
113.099 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
96.715 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1574 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1354 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Niederösterreich: Wirtschaft
Präzision im Alltag
Aktiv Ladenbau – Handwerk mit Teamgeist
mimtolu Brautmode
Wo Träume zu Stoff werden
Mehr als nur ein Job
Versicherung mit Herz und Köpfchen
In jeder Abfalltonne
Digitale Müllrevolution durch smarte Mini-Chips
Kein Halt geplant
Wiener Neustadt wehrt sich gegen neuen Fahrplan
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf