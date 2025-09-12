Aktiv Ladenbau – Handwerk mit Teamgeist

In der Halle von Aktiv Ladenbau in Lanzenkirchen riecht es nach Holz und Metall. Zwischen Maschinen und Material arbeitet Andreas Wind hoch konzentriert. Ein Blick aufs Display, ein paar Eingaben – und die Technik folgt ihm präzise.
„Ich programmiere Plattenbearbeitungsmaschinen“, erklärt der Tischlereitechniker knapp. Seit fast drei Jahren ist er Teil des 96-köpfigen Teams. Seine Routine wirkt fast spielerisch, wenn er Programme aufruft und Material einlegt. Was ihn antreibt? „Das angenehme Klima“, sagt er ohne zu zögern – und man merkt sofort, dass er es ernst meint.
Miteinander statt Hierarchie
Bei Aktiv Ladenbau geht es nicht nur um präzisen Innenausbau, sondern auch um Zusammenhalt. Geschäftsführer Wolfgang Noitz betont: „Das Miteinander ist entscheidend. Teamarbeit steht im Mittelpunkt – unabhängig von Hierarchie oder Abteilung.“ Kommunikation auf Augenhöhe und gegenseitige Unterstützung prägen die Unternehmenskultur. „Wir schaffen Raum für persönliche und fachliche Weiterentwicklung“, erklärt er.
„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“
Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ
Bild: Mag. Rita Newman
Mehr als nur ein Arbeitsplatz
Andreas Wind kam über „Mundpropaganda“ zum Unternehmen. Die Entscheidung hat er bis heute nicht bereut: flexible Arbeitszeiten, moderne Arbeitsmittel, Weiterbildung – all das wird hier nicht nur versprochen, sondern gelebt.
Natürlich gibt es auch Herausforderungen: „Der Spagat zwischen Tagesgeschäft und strategischer Weiterentwicklung, der Umgang mit komplexen Kundenanforderungen – das fordert uns regelmäßig“, weiß Geschäftsführer Noitz. Doch gerade das Miteinander helfe, diese zu meistern: mit klaren Prozessen und einem starken Teamgeist.
Und die schönen Momente?
„Gemeinsame Erfolge – sei es ein gewonnenes Projekt oder einfach ein zufriedener Kunde. Auch kleine Gesten, wie gegenseitige Wertschätzung im Alltag oder ein gemeinsames Lachen in stressigen Zeiten, machen unser Miteinander besonders.“
Andreas Wind, Tischlereitechniker
Und wie sieht Windseine Zukunft bei Aktiv Ladenbau? Er lächelt: „Lass ich mich überraschen.“ Dann widmet er sich wieder seiner Maschine – konzentriert, präzise und ganz im Rhythmus des Handwerks.
Aktiv Ladenbau in Lanzenkirchen mit 96 Mitarbeitenden plant und realisiert Projekte in den Bereichen Ladenbau, Messebau und Interieur Design. Mit eigener Tischlerei und Metallverarbeitung entstehen individuelle Lösungen – vom Entwurf bis zur Umsetzung. Absatzmärkte: Einzelhandel, Gastro und Hotellerie, Messe- und Eventbau, Gesundheitswesen, Büro- und Arbeitswelten sowie öffentliche Einrichtungen. Aktuell werden sieben Lehrlinge ausgebildet. Mehr Informationen unter www.aktivladenbau.at