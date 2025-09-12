Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Präzision im Alltag

Aktiv Ladenbau – Handwerk mit Teamgeist

Niederösterreich: Wirtschaft
12.09.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
Starkes Team: Tischlereitechniker Andreas Wind und CEO Wolfgang Noitz
Starkes Team: Tischlereitechniker Andreas Wind und CEO Wolfgang Noitz(Bild: Aktiv Ladenbau)

In der Halle von Aktiv Ladenbau in Lanzenkirchen riecht es nach Holz und Metall. Zwischen Maschinen und Material arbeitet Andreas Wind hoch konzentriert. Ein Blick aufs Display, ein paar Eingaben – und die Technik folgt ihm präzise.

„Ich programmiere Plattenbearbeitungsmaschinen“, erklärt der Tischlereitechniker knapp. Seit fast drei Jahren ist er Teil des 96-köpfigen Teams. Seine Routine wirkt fast spielerisch, wenn er Programme aufruft und Material einlegt. Was ihn antreibt? „Das angenehme Klima“, sagt er ohne zu zögern – und man merkt sofort, dass er es ernst meint.

Miteinander statt Hierarchie

Bei Aktiv Ladenbau geht es nicht nur um präzisen Innenausbau, sondern auch um Zusammenhalt. Geschäftsführer Wolfgang Noitz betont: „Das Miteinander ist entscheidend. Teamarbeit steht im Mittelpunkt – unabhängig von Hierarchie oder Abteilung.“ Kommunikation auf Augenhöhe und gegenseitige Unterstützung prägen die Unternehmenskultur. „Wir schaffen Raum für persönliche und fachliche Weiterentwicklung“, erklärt er.

Zitat Icon

„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ

Bild: Mag. Rita Newman

Mehr als nur ein Arbeitsplatz

Andreas Wind kam über „Mundpropaganda“ zum Unternehmen. Die Entscheidung hat er bis heute nicht bereut: flexible Arbeitszeiten, moderne Arbeitsmittel, Weiterbildung – all das wird hier nicht nur versprochen, sondern gelebt.

Natürlich gibt es auch Herausforderungen: „Der Spagat zwischen Tagesgeschäft und strategischer Weiterentwicklung, der Umgang mit komplexen Kundenanforderungen – das fordert uns regelmäßig“, weiß Geschäftsführer Noitz. Doch gerade das Miteinander helfe, diese zu meistern: mit klaren Prozessen und einem starken Teamgeist.

Und die schönen Momente?

Zitat Icon

„Gemeinsame Erfolge – sei es ein gewonnenes Projekt oder einfach ein zufriedener Kunde. Auch kleine Gesten, wie gegenseitige Wertschätzung im Alltag oder ein gemeinsames Lachen in stressigen Zeiten, machen unser Miteinander besonders.“

Andreas Wind, Tischlereitechniker

Und wie sieht Windseine Zukunft bei Aktiv Ladenbau? Er lächelt: „Lass ich mich überraschen.“ Dann widmet er sich wieder seiner Maschine – konzentriert, präzise und ganz im Rhythmus des Handwerks.

Aktiv Ladenbau

Aktiv Ladenbau in Lanzenkirchen mit 96 Mitarbeitenden plant und realisiert Projekte in den Bereichen Ladenbau, Messebau und Interieur Design. Mit eigener Tischlerei und Metallverarbeitung entstehen individuelle Lösungen – vom Entwurf bis zur Umsetzung. Absatzmärkte: Einzelhandel, Gastro und Hotellerie, Messe- und Eventbau, Gesundheitswesen, Büro- und Arbeitswelten sowie öffentliche Einrichtungen. Aktuell werden sieben Lehrlinge ausgebildet. Mehr Informationen unter www.aktivladenbau.at

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Niederösterreich
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
17° / 22°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 11. Simmering
17° / 22°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
16° / 21°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
16° / 22°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
16° / 22°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
183.578 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
113.099 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
96.715 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1574 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1354 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Niederösterreich: Wirtschaft
Teamgeist füt Bauteile
Präzision mit Fingerspitzengefühl bei asma
Präzision im Alltag
Aktiv Ladenbau – Handwerk mit Teamgeist
mimtolu Brautmode
Wo Träume zu Stoff werden
Mehr als nur ein Job
Versicherung mit Herz und Köpfchen
In jeder Abfalltonne
Digitale Müllrevolution durch smarte Mini-Chips
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf