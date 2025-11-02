Letzte Generation klebt endlich auf Anklagebank

Der Kasperl der Woche pickt – und geht an jene Letzte Generation, die uns über Monate hinweg den letzten Nerv geraubt hat. Jetzt kleben sie auf der Anklagebank.
Den Klimaklebern klebt jetzt das Pech an den Fingern. Menschen, die zur Arbeit fahren, stundenlang quälen. Wände beschmieren. Straßen beschädigen. Die Aktivisten der Letzten Generation fallen nun aus allen Wolken und schlagen auf dem harten Asphalt der Realität auf, denn Ihre Taten haben Konsequenzen.
Wie berichtet, müssen sich 42 Klimakleber wegen Sachbeschädigung vor Gericht verantworten. „Es ist schon verwunderlich. Dafür, dass wir den Verkehr auf der A2 für wenige Stunden friedlich stillgelegt oder abwaschbare Warnfarbe verschüttet haben, sollen Menschen strafrechtlich belangt werden“, heult eine dreifache Mutter in einer Aussendung der Aktivisten jetzt herum.
Fraglich ist nur, wo der Prozess stattfinden soll. Der große Schwurgerichtssaal im Landl ist wegen Bauarbeiten gesperrt, nach einem Ausweichquartier wird gesucht. Tipp: Von der Länge her sollte die Regierungsbank im Nationalrat der aufgeblähtesten Bundesregierung seit vielen Jahren passen.
Die „Krone“ verurteilt alle Klimakleber zum Kasperl der Woche: schuldig!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.