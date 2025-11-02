Letzte Generation klebt endlich auf Anklagebank

Wie berichtet, müssen sich 42 Klimakleber wegen Sachbeschädigung vor Gericht verantworten. „Es ist schon verwunderlich. Dafür, dass wir den Verkehr auf der A2 für wenige Stunden friedlich stillgelegt oder abwaschbare Warnfarbe verschüttet haben, sollen Menschen strafrechtlich belangt werden“, heult eine dreifache Mutter in einer Aussendung der Aktivisten jetzt herum.