LIVE ab 17 Uhr: SK Rapid gegen Meister Sturm Graz

Mit zuletzt zwei Siegen am Stück befindet sich Rapid nach davor fünf Niederlagen en suite wieder im Aufwind. Bei den Zuschauerzahlen gab es ohnehin keinen Einbruch, auch für das Duell mit dem Meister waren bis Freitagmittag schon 22.000 Tickets abgesetzt. „Für uns ist das ein Signal, wie sehr die Mannschaft die Leute interessiert. Wir wollen schauen, dass wir dem gerecht werden“, erklärte Trainer Peter Stöger. Sein Team bekomme es mit der „besten Mannschaft Österreichs“ zu tun, beteuerte der Wiener.