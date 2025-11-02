LIVE ab 17 Uhr: SK Rapid gegen Meister Sturm Graz

12. Runde in Österreichs Bundesliga: Der SK Rapid empfängt Meister Sturm Graz. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Mit zuletzt zwei Siegen am Stück befindet sich Rapid nach davor fünf Niederlagen en suite wieder im Aufwind. Bei den Zuschauerzahlen gab es ohnehin keinen Einbruch, auch für das Duell mit dem Meister waren bis Freitagmittag schon 22.000 Tickets abgesetzt. „Für uns ist das ein Signal, wie sehr die Mannschaft die Leute interessiert. Wir wollen schauen, dass wir dem gerecht werden“, erklärte Trainer Peter Stöger. Sein Team bekomme es mit der „besten Mannschaft Österreichs“ zu tun, beteuerte der Wiener.
Sturm verfüge „über den einen oder anderen speziellen Spieler, der aus nichts sehr viel machen kann“, betonte Stöger. Die jüngsten Siege über Ried und St. Pölten sorgten bei Grün-Weiß für eine gewisse Erleichterung. „Die Mannschaft hat sich aus einer schweren Phase rausgearbeitet.“ Einen nicht unwesentlichen Anteil daran hatte Paul Gartler, der Niklas Hedl bis auf Weiteres als Einsergoalie verdrängte. „Stand jetzt gibt es keinen Grund, Paul rauszugeben“, meinte Stöger, der wohl auch wieder auf eine Dreierkette setzen wird. Dadurch funktioniere die Restverteidigung besser, so Stöger.
Sturm hat seine Tabellenführung einer bisher perfekten Auswärts-Ausbeute (sechs Siege) zu verdanken. Die Bilanz gegen Wiener Mannschaften ist unter Jürgen Säumel aber ausbaufähig: In acht Duellen mit Rapid und der Austria setzte es sechs Niederlagen bei nur einem Sieg und einem Remis. Von den jüngsten fünf Partien gegen Rapid konnte nur eine gewonnen werden. Die Punkte holten die Grazer zuletzt gegen die vermeintlich kleinen Teams – und Salzburg.
„Zwei Top-Teams“
Das soll sich nun laut Säumel ändern. „Spiele gegen Rapid sind immer geprägt von hoher Intensität, großartiger Atmosphäre und zwei Topteams, die sich nichts schenken. Am Sonntag wollen wir unsere Tugenden auf den Platz bringen und alles daran setzen, Punkte aus Hütteldorf mit nach Graz zu nehmen“, sagte der Ex-ÖFB-Teamspieler.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.