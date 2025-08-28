Mit Strom-Moped Polizei Verfolgungsjagd geliefert

Am Donnerstag führte eine Polizeistreife mobile Verkehrskontrollen in Eberstalzell durch. Dabei wurden die Polizisten auf einen E-Roller aufmerksam, der ohne Kennzeichen auf der L1242 in Fahrtrichtung Linden fuhr. Als der Lenker, ein 20-jähriger Welser, den Streifenwagen bemerkte, beschleunigter dieser. Die Streife nahm daraufhin die Nachfahrt mit Blaulicht und Folgetonhorn auf.



Immer wieder den Kopf geschüttelt

Der 20-Jährige bog in die Hartleitnerstraße ein und fuhr mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h. Dabei gab er durch eine verneinende Kopfbewegung immer wieder zu verstehen, dass er nicht anhalten werde. Ebenso kam es zu gefährlichen Fahrmanövern. In Littring versuchte der junge Mann über ein Feld zu flüchten. Die Polizisten fuhren daraufhin auf einen Weg neben dem Feld.



Dann kam eine Sackgasse

Aufgrund einer Sackgasse im dortigen Bereich konnte der 20-Jährige schließlich angehalten werden. Dabei konnten mehrere Verwaltungsübertretungen festgestellt werden. Unter anderem besaß der Lenker keine Lenkberechtigung.