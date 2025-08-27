Nächstes Stau-Wochenende wegen Ferienende im Osten

Das nächste Stau-Wochenende steht vor der Tür: Die Ferien in Ostösterreich und auch Teilen der Niederlande oder Tschechien gehen zu Ende. Deshalb rechnen Verkehrsexperten von ÖAMTC und ARBÖ vor allem auch auf der Tauernautobahn in Salzburg mit Verzögerungen.
Grenzübergänge aus dem Süden wie der Karawankentunnel oder auch die Grenzen zu Deutschland werden im Rückreiseverkehr immer zum Nadelöhr. Auch kommendes Wochenende werden wieder Stauspitzen erwartet. Neben Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind die Sommerferien auch in Teilen der Niederlande, Tschechien, Polen und der Slowakei zu Ende.
Stauberater wieder im Einsatz
Besonders viel Geduld wird an den Hauptverkehrsadern am Samstag und Sonntag gefragt sein. In Salzburg wird ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler auf der A10 zwischen dem Walserberg und St. Michael im Lungau staugeplagten Autofahrern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er kann vor Ort auch kleine Pannen beheben und so weitere Staugefahren minimieren.
Weitere Staurisiken sind Großveranstaltungen wie der Triathlon-Wettbewerb Ironman in Zell am See-Kaprun am Sonntag. Die Pinzgauer Straße (B311) wird zwischen Bruck und Lend bzw. die Hochkönig Straße (B164) zwischen Dienten und Saalfelden zeitweise nicht befahrbar sein.
