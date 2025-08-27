Nächstes Stau-Wochenende wegen Ferienende im Osten

Stauberater wieder im Einsatz

Besonders viel Geduld wird an den Hauptverkehrsadern am Samstag und Sonntag gefragt sein. In Salzburg wird ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler auf der A10 zwischen dem Walserberg und St. Michael im Lungau staugeplagten Autofahrern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er kann vor Ort auch kleine Pannen beheben und so weitere Staugefahren minimieren.