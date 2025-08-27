Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Autofahrerclubs warnen

Nächstes Stau-Wochenende wegen Ferienende im Osten

Salzburg
27.08.2025 11:00
Auf der Tauernautobahn werden wieder lange Wartezeiten prognostiziert.
Auf der Tauernautobahn werden wieder lange Wartezeiten prognostiziert.(Bild: Tröster Andreas)

Das nächste Stau-Wochenende steht vor der Tür: Die Ferien in Ostösterreich und auch Teilen der Niederlande oder Tschechien gehen zu Ende. Deshalb rechnen Verkehrsexperten von ÖAMTC und ARBÖ vor allem auch auf der Tauernautobahn in Salzburg mit Verzögerungen. 

0 Kommentare

Grenzübergänge aus dem Süden wie der Karawankentunnel oder auch die Grenzen zu Deutschland werden im Rückreiseverkehr immer zum Nadelöhr. Auch kommendes Wochenende werden wieder Stauspitzen erwartet. Neben Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind die Sommerferien auch in Teilen der Niederlande, Tschechien, Polen und der Slowakei zu Ende.

Stauberater wieder im Einsatz
Besonders viel Geduld wird an den Hauptverkehrsadern am Samstag und Sonntag gefragt sein. In Salzburg wird ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler auf der A10 zwischen dem Walserberg und St. Michael im Lungau staugeplagten Autofahrern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er kann vor Ort auch kleine Pannen beheben und so weitere Staugefahren minimieren. 

Lesen Sie auch:
Starker Reiseverkehr wird auch dieses Wochenende wieder erwartet (Symbolfoto).
Stau-Wochenende
Es ist weiterhin viel Geduld auf der A10 gefragt
22.08.2025
Stau nach Süd und Nord
Der Verkehr auf der A10 steht wieder einmal still
23.08.2025

Weitere Staurisiken sind Großveranstaltungen wie der Triathlon-Wettbewerb Ironman in Zell am See-Kaprun am Sonntag. Die Pinzgauer Straße (B311) wird zwischen Bruck und Lend bzw. die Hochkönig Straße (B164) zwischen Dienten und Saalfelden zeitweise nicht befahrbar sein. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
99.183 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
94.498 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
91.115 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1118 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Innenpolitik
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
1052 mal kommentiert
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
991 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf