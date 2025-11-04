400.000 Höhenmeter für einen starken Winter

Bis zum Start der neuen Skibergsteig-Weltcupsaison im Dezember ist noch etwas Zeit, die Vorbereitung läuft aber schon auf Hochtouren. Auch bei Sarah Dreier, die neben Johanna Hiemer das rot-weiß-rote Aushängeschild in der noch jungen Sportart ist. „Wir haben bereits mehrere Trainingstage auf dem Kitzsteinhorn absolviert und sind dann auch noch in Gurgl“, erzählt die Salzburgerin, die 2024 im Vertical Europameisterin wurde.