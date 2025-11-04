400.000 Höhenmeter für einen starken Winter

Skibergsteigerin Sarah Dreier bereitet sich momentan auf die kommende Saison vor. Im Training hat die Salzburgerin schon zahlreiche Höhenmeter zurückgelegt und steht kurz vor einer neuen Bestmarke. Großes Ziel ist heuer die Verteidigung ihres EM-Titels.
Bis zum Start der neuen Skibergsteig-Weltcupsaison im Dezember ist noch etwas Zeit, die Vorbereitung läuft aber schon auf Hochtouren. Auch bei Sarah Dreier, die neben Johanna Hiemer das rot-weiß-rote Aushängeschild in der noch jungen Sportart ist. „Wir haben bereits mehrere Trainingstage auf dem Kitzsteinhorn absolviert und sind dann auch noch in Gurgl“, erzählt die Salzburgerin, die 2024 im Vertical Europameisterin wurde.
